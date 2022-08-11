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"One Piece Film: Red", Türkiye'de seyirciyle buluşacak

11.08.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"One Piece Film: Red", Türkiye'de seyirciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Eiiciro Oda tarafından yazılan "One Piece" adlı manga serisinin yeni filmi "One Piece Film: Red", Türkiye'de yakında vizyona girecek.

Bugüne kadar binin üzerinde bölüme ulaşan, 58 ülkede 500 milyona yakın kopya satarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren One Piece, Batman ve Superman'den sonra tarihte çok okunan çizgi serisi olarak 3. sırada yer alıyor.

Eiichiro Oda'nın bizzat yapımcısı olduğu filmin yönetmenliğini Goro Taniguchi üstleniyor. Taniguchi, Türkiye'de de popüler olan "Yu-Gi-Oh" dizisinin ekibinde yer almıştı.

Japonya'da 1999'da yayımlanan televizyon serisinin ardından sinema filmi de yapılan One Piece, 80'den fazla ülkede gösterildi.

Serinin 15. uzun metrajlı filmi "One Piece Film: Red"in konusu özetle şöyle:

"Müzik adası Elegia'da, dünyanın en iyi sanatçısı olarak bilinen ama daha önce yüzü hiç görülmemiş olan Uta, ilk canlı konserini verecek ve hayranlarına kendini gösterecektir. Dünyanın dört bir yanından konsere gelen hayranların arasında Luffy ve Hasır Şapka Korsanları da vardır ancak etkinlikler başladığında Uta ile ilgili onları şoke edecek bir gerçek öğrenirler."

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