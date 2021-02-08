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Öner: “Hayvanlara şiddet gibi olumsuz görüntüleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz”

08.02.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, hayvanlara gösterilen şiddet ve yaralama gibi olumsuz görüntüleri ortadan kaldırma adına çalıştıklarını kaydederek, “Afyonkarahisar Belediyesi olarak hayvanların bakım, barınma ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında Türkiye’de iyi noktada olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, kentte sahipsiz sokak hayvanlarına destek veren, yardım eden ve koruyan gönüllü hayvan severlerle birlikte belediyeyi ziyaret etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, hayvanlara gösterilen şiddet ve yaralama gibi olumsuz görüntüleri ortadan kaldırma adına çalıştıklarını kaydederek, “Afyonkarahisar Belediyesi olarak hayvanların bakım, barınma ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında Türkiye’de iyi noktada olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, kentte sahipsiz sokak hayvanlarına destek veren, yardım eden ve koruyan gönüllü hayvan severlerle birlikte belediyeyi ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Murat Öner’le birlikte gerçekleşen toplantıya Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı’nın yanı sıra ilgili ekiplerde katıldı. Ziyarette hayvan severler sokak hayvanlarının bakımına yönelik talep ve önerilerini dile getirdi.
Duyarlı bir kesimle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Öner, hayvan haklarının kamu görevinin yanında insani bir görev olduğuna işaret etti. Hayvanlara gösterilen şiddet ve yaralama gibi olumsuz görüntüleri ortadan kaldırma adına çalıştıklarını söyleyen Öner, “Afyonkarahisar Belediyesi olarak hayvanların bakım, barınma ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında Türkiye’de iyi noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Buna rağmen ‘eksiler var mıdır?’ derseniz elbette vardır. Varsa eksiklerimiz giderilmesi sizin gibi insanların duyarlılık göstermesiyle mümkün olacaktır” dedi.

“Gerek sahada gerekse barınağımızda yeterince çalıştığımıza inanıyoruz”
Toplumda sokak hayvanlarına karşı duyarlılığın artmasının belediyenin işini kolaylaştıracağına dikkat çeken Öner; “Buradaki duyarlı arkadaşlarımızın hepsinin taleplerini aldık. Bu talepler aslında bizimde kendi içimizden geçen, yapmak zorunda olduğumuz insani olarak içinde bulunmamız gereken duyarlı davranışlar. Bizler şu anda sokak hayvanlarımızla ilgili gerek sahada gerekse barınağımızda yeterince çalıştığımıza inanıyoruz. Üzerimizde biraz daha ağırlık hissederekten bunu biraz daha artırmanın arayışına gireceğiz. Sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda barınması, iyileştirilmesi, bakılması ve akabinde alındıkları doğal ortamlara bırakılması için çalışmalarımız devam etmekte olup, bu çalışmalarımıza omuz verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Toplantının sonunda Öner ve Kaya hayvan severlerin dilek ve taleplerini dinledi.

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