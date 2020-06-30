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Öner: “Şimdi vakit, vefa vaktidir”

MANİSA HABERLERİ  | 30.06.2020 14:35 | Son Güncelleme

Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan kamu çalışanlarından bazılarına başarı belgesinin verilip bazılarına ise verilmemesi hakkında açıklamalarda bulunan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Şimdi vakit; korana virüs sebebiyle ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçte, kimsenin evden çıkamadığı bir zamanda, sağına soluna bakmadan, risk alarak, yakınlarını tehlikeye atarak, devlete ve millete vefasını gösteren, kamu çalışanlarına vefa vaktidir.

Öner: “Şimdi vakit, vefa vaktidir”

Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan kamu çalışanlarından bazılarına başarı belgesinin verilip bazılarına ise verilmemesi hakkında açıklamalarda bulunan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Şimdi vakit; korana virüs sebebiyle ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçte, kimsenin evden çıkamadığı bir zamanda, sağına soluna bakmadan, risk alarak, yakınlarını tehlikeye atarak, devlete ve millete vefasını gösteren, kamu çalışanlarına vefa vaktidir. Bu itibarla, kamu yönetiminin teşekkürünü, milletimizin minnettarlığını ifade edebilmek adına, ayrım yapmaksızın, bir saat bile görev alan kamu görevlilerine başarı belgesi verilmelidir. Beklentimiz bu yöndedir.” dedi.
Vefa Destek Gruplarında görev alan kamu görevlilerinin bir kısmına başarı belgelerinin verilmesinden dolayı memnun olduklarını ifade eden Öner, “İçişleri Bakanlığının talimatıyla oluşturulan illerde valilerin, ilçelerde kaymakamların sevk ve idaresinde faaliyetlerini başarıyla gerçekleştiren Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan kamu çalışanlarının bir kısmına başarı belgesi verilmesi bizleri memnun etmiştir. Ancak ilimizin bazı ilçelerinde görev alan bir kısım kamu görevlilerine başarı belgesi verildiği, görev aldığı halde bir kısım kamu görevlilerine ise herhangi bir belge verilmediğini müşahede ediyoruz. Bu durum karşılık beklemeksizin vefa gösteren, görev alan kamu görevlilerimizi üzmektedir. Kendisine resmi olarak görev verilen tüm gönüllülerimize başarı belgesi verilmesi, insanı yaşatan devlet ve dayanışmayı, yardımlaşmayı başaran millet perspektifinin güçlenmesine, bu tür gönüllü insani faaliyetlerin zemininin güçlenmesine, bu tür faaliyetlere katılanların motivasyonunun yükselmesine de imkan ve fırsat verecektir.” şeklinde konuştu.

Kamu görevlilerimiz tarihi bir başarıya imza atmıştır.
Bu zor süreçte gönüllü kamu görevlilerinin tarihi bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Öner, ‘’Bilindiği gibi korona virüs kaynaklı salgın ve pandemi, birçok mecrada hayatın olağan akışına olumsuz etki etmiştir. Virüsün insana, hayata, fırsata ve imkanlara dair olumsuz etkilerini en aza indirmek noktasında Devletin kurumları ve kamu görevlileri aracılığıyla, milletin dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma konusundaki hassasiyetleriyle Türkiye; virüse karşı mücadelede özellikle sağlık ve kamu yönetimi odaklı tedbirler konusundaki başarısını, virüsün ürettiği olumsuz etkileri ve hasarı en az seviyesinde tutmak noktasında da göstermiştir. Faaliyette bulundukları yerleşim alanlarının yaşlı, muhtaç ve engelli bireyleri başta olmak üzere pandemi nedeniyle darda ve zorda bulunan ailelerin ve kişilerin insani ve zaruri ihtiyaçlarını karşılama, idari iş ve işlem süreçlerini takip etme gibi ‘İnsanı yaşatan devlet’ anlayışının en net biçimde somutlaştığı hizmetleri gönüllülük esasıyla bu gruplara katılan kamu görevlilerimiz önemli bir başarıya imza atmış ve görevlerini en iyi şekilde ifa etmişlerdir.” dedi.

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