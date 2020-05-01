Öner’den gündeme dair açıklamalar

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı dolayısıyla gündeme dair açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinin biteceğine olan inançlarını yineleyen Öner, “İnsanın merkezde olmadığı hiçbir sistem, insana dayanmayan hiçbir üretim, insan aklının ve ahlakının şekillendirmediği hiçbir hizmet insanilik vasfını taşıyamaz ve ihtiyaçları karşılayamaz. Daha da ötesi insan yoksa emek yoktur.” dedi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını bu yıl alanlarda ve meydanlarda kutlayamadıklarını belirten Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Çünkü Covid-19 ve neden olduğu pandemi, meydanlardan haykıran, dayanışma ruhuyla alanlarda buluşan biz emekçileri alanda değil sanal ortamda bayram kutlamaya, dayanışma yönünde buluşmaya zorluyor. Bugün, hem kaybettiklerimizin üzüntüsünü hem de pandemiyi yenme noktasındaki gücümüzü ve virüsle savaşacağımıza dair umudu aynı anda yaşıyoruz ve haykırıyoruz. Bugün sadece Türkiye’de değil, dünyanın hemen hemen bütün ülkesinde; kamu görevlileri, işçiler, işsizler, öğrenciler, yaşlılar ve gençler hayatta kalmak için evde kal çağrısıyla karşı karşıyalar. Biz de buradan sesleniyoruz; virüsü yeninceye kadar evde kalalım, virüsü yenmek için tedbirlere uyalım, pandeminin bitmesi için umudumuzu koruyalım ve insanlığın yarına dair umudunu diri tutmak için direncimizi daima yüksek tutalım.” dedi. Pandemi sürecinde kamu hizmetlerinin aksatmadan yürüten kamu görevlilerine, kamu yönetimine de teşekkür ettiklerini ifade eden Mesut Öner, “Bu süreçte şifa için evini, eşini, evlatlarını, ailesini ve yakın çevresini ikinci plana iten, fedakarlık bayrağını zirveye diken sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza, hemşirelerimize ve diğer tüm sağlık personelimize şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Bizlere Türkiye’de yaşamanın değerini bizzat yaşatan sağlık çalışanlarımıza; ‘İyi ki varsınız’ diyor ve onlardan helallik istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Hedef daha adil bir dünya, daha müreffeh bir insanlık"

Artık dünyada akan kanın durması gerektiğini de vurgulayan Mesut Öner, “Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Doğu Afrika’da Devlet terörü son bulsun, Doğu Türkistan’da kardeşlerimiz Çin zulmünden ve işgalinden kurtulsun, kardeş Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki hukuku tanınsın, istiyoruz. Bütün dünyada darbe yönetimleri sona ermeli, darbeciler hesap vermeli, milletin iradesiyle seçilenler göreve gelmeli bakışımızı bir kez daha ifade ediyor, her tür darbeye, vesayete karşı olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Filistin üzerindeki İsrail işgali, Kudüs’e yönelik Siyonist vahşeti bitirmek Siyonist katillere insanlık önünde hesap verdirmek bütün insanlığın ortak iradesi ve gayesi olmalıdır. Pandemi insanlara yaşatılan zulümleri, insanlığa yönelik terör, zorbalık, zulüm gibi tehditleri örtmemeli, perdelememeli, unutturmamalı.” dedi.

“Dünya insanın ve insanlığın ikametgahıdır”

“Salgın tehdidinin bütünüyle bittiğini göreceğimiz günler yakın” diyen Öner, “Pandemi üzerinden ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’, ‘Çok şey değişecek’, ‘Dijital dönüşüm hakim olacak’, ‘Yapay zeka ve bütünleşik sistemler istihdamda insan emeğini gereksiz kılacak’, ‘Robotik üretim ve sistemler maksimum verim minimum istihdam anlayışıyla insan elini ve emeğini değersizleştirecek’ gibi öngörülerin, dayatmaların, kurnazlıkların hiçbirine itibar da etmiyoruz, izin de vermeyeceğiz. Herkes şunu bilsin ki; dünya insanın ve insanlığın ikametgahıdır. İnsanın merkezde olmadığı hiçbir sistem, insana dayanmayan hiçbir üretim, insan aklının ve ahlakının şekillendirmediği hiçbir hizmet insanilik vasfını taşıyamaz ve ihtiyaçları karşılayamaz. Daha da ötesi insan yoksa emek yoktur. İnsan yoksa üretim de tüketim de yoktur. İnsan yoksa hayat, hayal, umut ve özgürlük yoktur. Bunu içinde bulunduğumuz süreçte kamu işvereni de, özel işvereni de, sermaye de, kamu görevlileri de, işçi de, işsiz de çok iyi yaşadı ve gördü.” diye konuştu.