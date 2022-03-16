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Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten down sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi

16.03.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek'ten down sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede yaşayan down sendromlu İkra Çetinkaya'yı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Ayşegül Çetinkaya, down sendromlu kızının 12'nci yaş gününe Mahçiçek'i davet etti.

Çetinkaya ailesini doğum günü pastası ile evinde ziyaret eden Mahçiçek, İkra'nın doğum gününü kutladı.

Başkan Mahçiçek, burada gazetecilere, bir etkinlikte tanıştığı İkra'nın "Başkan dede, doğum günüme gelir misin?" dediğini ve kendisinin de kabul ettiğini söyledi.

Hayatının en mutlu anlarından birini yaşadığını ifade eden Mahçiçek, "Makamlar gelir geçer, kalıcı olan insanların gönlündeki muhabbet ve sevgidir. Onları kazanabilirsek dünyayı, geleceği de kazanıyoruz demektir. İnşallah böyle yavrularımızın gönüllerini kazanırız. Onların inşallah dualarını alabiliriz. Her şeyin bir başı sonu olduğu gibi görevlerinde başı ve sonu vardır. Geçmişte bir hoş seda bırakmışsanız gelecekte o sizinle beraberdir." diye konuştu.

Anne Ayşegül Çetinkaya da kızının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Mahçiçek'i çok sevdiğini onlara "dede" diye hitap ettiğini belirtti.

Kızının talebi üzerine başkanı davet ettiğini aktaran Çetinkaya, kendilerini kırmayıp doğum gününe katıldığı için Mahçiçek'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile montajlanmış fotoğrafını elinden bırakmayan İkra Çetinkaya da yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

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