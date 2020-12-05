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Onikişubat Belediyesi engellileri unutmadı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 05.12.2020 12:37 | Son Güncelleme

Onikişubat Belediyesi ekipleri, dünya engelliler günü nedeniyle 17 engelli aileyi ziyaret etti.

Onikişubat Belediyesi ekipleri, dünya engelliler günü nedeniyle 17 engelli aileyi ziyaret etti. Başkan Mahçiçek, engelli aileler ile pandemi tedbirleri kapsamında görüntülü konuşarak talep ve isteklerini dinledi.
Her yıl Kahramanmaraş Valiliği ve Onikişubat Belediyesi’nce birlikte düzenlenen dünya engelliler günü, bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında ev ziyaretleri ile gerçekleştirildi. Onikişubat Belediyesi Sosyal İşler müdürlüğü ekipleri, 17 aile bizzat ziyaret edilerek Başkan Mahçiçek’in selamıyla hediyeleri takdim etti.
Ailelerle görüntülü görüşme gerçekleştiren Başkan Mahçiçek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlarken, ihtiyaçları olduğunda her zaman yanlarında olduklarını ve her zaman kendisini arayabileceklerini ifade etti.
Ziyaret edilen evlerde engelli bireyler, bu ince düşüncesinden dolayı Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederken, “Başkanım hediyeleriniz için teşekkür ediyorum, ellerinizden öpüyorum” dediler.

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