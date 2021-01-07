Onikişubat Belediyesi ve Afganistan arasında Expo 2023 anlaşması

Onikişubat Belediyesi tarafından düzenlenecek olan EXPO 2023 fuar alanında sergilenecek dünya bahçeleri için ilk resmi anlaşma Afganistan AIPH Temsilcisi Zabiyullah Yusufi ile yapıldı.

Onikişubat Belediye toplantı salonunda düzenlenen imza töreni öncesi konuşan Onikişbuat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bu güne kadar Expo organizasyonumuza 20’nin üzerinde ülkenin katılacağını ifade etmiştik. Bu katılımlardan bir tanesi de Afganistan temsilcimiz ile imzalayacağız. Afganistan bizim kardeş ülkelerimizden birisi. İçinde bulunduğu sıkıntılarda ülkemiz devletimimz hep onların yanında olmuştur. Orada barış gücünde hep bizim askerlerimiz görev yapmıştır. Dolayısıyla kendilerini bugün Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

“Expo’ya katılımla ilgili Afganistan ile imzaları atmak için buradayız” diyen Mahçiçek, “Expo’nun katılımıyla ilgili çalışmalar devam edecek. İmza aşamasında ise bugün ilkini yapıyoruz. Expo 2023 Kahramanmaraş’ın tanıtımına güzelliklerini dünyaya aktarılmasına katılacak ülkelerle de ekonomik ilişkilerin realize edilmesine fırsat sağlayacaktır. İkili ve çok yönlü anlaşmalarla kentimizi ve katılan ülkeleri katkılar sağlayacaktır. Kentimiz tanıtımımızı bir uluslararası proje olan ve gerçekleştirdiği Expo ile bu anlamda gerçekleştirmiş olacağız. Tanıtımıyla ilgili ekonominin gelişmesiyle ilgili eksikliklerimizi gidereceğiz” diye konuştu.

Aiph Afganistan Temsilcisi Zabiullah Yousoufi ise Türk hükümetine, Afganistan devletinin ve halkının gelişimi için verdiği cömert destekler için çok teşekkür ederek şunları söyledi:

"Kahramanmaraş’ta bulunduğum birkaç günlük süre içerisinde Kahramanmaraş halkının şahsıma gösterdiği misafirperverlik beni evimde hissettirdi. Eminim bu konukluk Expo sürecinde de buraya gelecek ve katılacak diğer tüm ülke katılımcılarını da ziyadesi ile memnun edecektir. Başkan Mahçiçek, 2019 yılında Çin’in pekin şehrinde düzenlenen Expo’da Afganistan pavilyonunu ziyaret etmişti ve orada bizim Afganistan’ın 5000 yıllık zengin kültür ve tarihini anlatış şeklimizi beğenip bizi buraya Expo 2023 Kahramanmaraş’a bizzat davet etmişti. Biz başkan Başkan Mahçiçek’in bu teşvik edici, sahiplenici davranışından çok etkilendik. Maalesef 2016 yılında Antalya’da düzenlenen Expo’ya çeşitli sebeplerden dolayı katılamamıştık. Bu sebeple Kahramanmaraş’a ilk katılım imzasını atan ülkelerden biri olmak istedik” dedi.



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