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Onikişubat Belediyesi’nden ikinci büyük etkinlik için girişim

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 07.10.2020 10:11 | Son Güncelleme

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AIPH (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği) Genel Kurulu’nun 2022 ve 2023 yılında Kahramanmaraş’ta düzenlenmesiyle ilgili şahsen müracaat etti.Her yıl dünyanın farklı bir ülkesinde yapılan ve 80 civarında ülkenin katıldığı, 2019 yılında Çin’in Başkenti Pekin’in ev sahipliği yaptığı uluslararası yeşil şehirler ve uluslararası EXPO konferanslarının, Kahramanmaraş’ta düzenlenmesi için davette bulunan Hanefi Mahçiçek’e AIPH’den olumlu cevap geldi.Nisan 2021’de Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlenecek AIPH Genel Kurul’unda ele alınacak ve AIPH delegelerinin oylamasına sunulacağını belirten Genel Sekreter Tim Briercliffe, AIPH delegelerinin Başkan Hanefi Mahçiçek’in EXPO’nun hazırlıklarını şahsi olarak sahiplenmesinden çok etkilendiklerini ve gelinen aşamayı çok başarılı bulduklarını belirtti.Genel Sekreter Tim Briercliffe, konferansın 2022 veya 2023 yılında Kahramanmaraş’ta düzenlenmesinin büyük bir ihtimalle delegelerce kabul edileceğini beklediğini ve bu durumda bunun 2016 yılında Antalya’dan sonra Türkiye’de düzenlenecek ikinci uluslararası AIPH Genel Kurul ve konferans etkinliği olacağını söyledi.Bunun Kahramanmaraş ve Türkiye’nin tanıtımına olumlu etkilerinin olacağını da belirten Genel Sekreter, Başkan Mahçiçek’in oldukça başarılı bir lider olduğunu ve EXPO konusunda kendisine güvendiklerini de söyledi.Tim Briercliffe konuşmasının devamında, EXPO 2023 Kahramanmaraş’ın Türk bahçecilik sektörü ile koordineli çalışmasını da takdirle karşıladıklarını söyledi.Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’te ithal bitki ve ağaç kullanılmayacağını ve tüm bahçecilik ürünlerinin yerli üreticilerden temin edileceğini daha önce ilanen duyurmuştu.750 bin metrekarelik EXPO alanına 108 bin ağaç, ağaççık, çalı ve çalı formunda bitkiler dikilmesi planlanıyor, hali hazırda 10 bin ağaç EXPO alanına dikilmiş durumda.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AIPH (Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği) Genel Kurulu’nun 2022 ve 2023 yılında Kahramanmaraş’ta düzenlenmesiyle ilgili şahsen müracaat etti.
Her yıl dünyanın farklı bir ülkesinde yapılan ve 80 civarında ülkenin katıldığı, 2019 yılında Çin’in Başkenti Pekin’in ev sahipliği yaptığı uluslararası yeşil şehirler ve uluslararası EXPO konferanslarının, Kahramanmaraş’ta düzenlenmesi için davette bulunan Hanefi Mahçiçek’e AIPH’den olumlu cevap geldi.
Nisan 2021’de Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlenecek AIPH Genel Kurul’unda ele alınacak ve AIPH delegelerinin oylamasına sunulacağını belirten Genel Sekreter Tim Briercliffe, AIPH delegelerinin Başkan Hanefi Mahçiçek’in EXPO’nun hazırlıklarını şahsi olarak sahiplenmesinden çok etkilendiklerini ve gelinen aşamayı çok başarılı bulduklarını belirtti.
Genel Sekreter Tim Briercliffe, konferansın 2022 veya 2023 yılında Kahramanmaraş’ta düzenlenmesinin büyük bir ihtimalle delegelerce kabul edileceğini beklediğini ve bu durumda bunun 2016 yılında Antalya’dan sonra Türkiye’de düzenlenecek ikinci uluslararası AIPH Genel Kurul ve konferans etkinliği olacağını söyledi.
Bunun Kahramanmaraş ve Türkiye’nin tanıtımına olumlu etkilerinin olacağını da belirten Genel Sekreter, Başkan Mahçiçek’in oldukça başarılı bir lider olduğunu ve EXPO konusunda kendisine güvendiklerini de söyledi.
Tim Briercliffe konuşmasının devamında, EXPO 2023 Kahramanmaraş’ın Türk bahçecilik sektörü ile koordineli çalışmasını da takdirle karşıladıklarını söyledi.
Başkan Mahçiçek, EXPO 2023’te ithal bitki ve ağaç kullanılmayacağını ve tüm bahçecilik ürünlerinin yerli üreticilerden temin edileceğini daha önce ilanen duyurmuştu.
750 bin metrekarelik EXPO alanına 108 bin ağaç, ağaççık, çalı ve çalı formunda bitkiler dikilmesi planlanıyor, hali hazırda 10 bin ağaç EXPO alanına dikilmiş durumda.

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