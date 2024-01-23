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Onkobüs ile kanser hastalarının yol çilesi sona erdi

İHA İHA
23.01.2024 13:57 | Son Güncelleme:
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Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, kentte ilk kez 2021 yılında hizmete sunduğu ‘onkobüs servisi’ ile kanser hastalarının tedavi gördükleri hastanelere ulaşım sıkıntısı ortadan kalktı.

Onkobüs ile kanser hastalarının yol çilesi sona erdi

Ücretsiz sunulan hizmet sayesinde 3 yılda 221 kanser hastasını, 4 bin 461 kere hastaneye götürüp getiren ekipler, vatandaşlara büyük bir kolaylık sağladı.

Akdeniz Belediyesinin, kent ve ülke çapında ses getiren ‘onkobüs servis hizmeti’ kanser hastalarının büyük bir sıkıntısını ortadan kaldırdı. Özellikle hastaneye ulaşım noktasında sorun yaşayan kanser hastaları ve refakatçileri, hizmet sayesinde rahat bir nefes aldı. 2021 yılında hizmete giren onkobüs ile bugüne kadar 221 kanser hastası, 4 bin 461 kere hastaneye götürülüp getirilirken, hizmetten faydalanan vatandaşlar memnun.

“BUNDAN DAHA GÜZEL HİZMET Mİ OLUR?”

Faydalandığı onkobüs hizmeti hakkında konuşan 80 yaşındaki Bekir Sakar, 11 yıldır kanser tedavisi gördüğünü söyledi, 1 senedir de onkobüs hizmetinden yararlandığını ifade etti. Sakar, “Akdeniz Belediyesinin böyle bir hizmeti olduğunu duydum. Hemen aradım ve durumumu anlattım. Onlar da servis olduğunu söyleyerek hemen hizmeti başlattılar. Bir yıldan fazladır onkobüsten yararlanıyorum. Gerçekten çok memnunum. Eskiden çok çile çekiyordum. Otobüsle hastaneye git-gel yapıyordum, perişan oluyordum. Özellikle kemoterapiden sonra çok bitkin düşüyordum ki, zorlanıyordum. Şimdi araba kapımın önüne kadar geliyor, beni buradan alıp hastane götürüyor, tedavim bitince de hastaneden eve getiriyor. Bana bazen soruyorlar, ‘hastaneye şimdi nasıl gidip, geliyorsun?’ Ben de ‘Akdeniz Belediyesinin böyle bir hizmeti var. İstediğim zaman gelip beni alıp hastaneye götürüyor, sonra geri getiriyorlar’ diyorum. Başkan da çok güler yüzlü, vatandaşlarla bire bir ilgileniyor. Bundan daha güzel hizmet mi olur? Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

“ŞU ANDA ÇOK RAHATIM VE MUTLUYUM”

Hediye Avşar ise 2 yıldır kanser tedavisi gördüğünü, 1 yıldır da onkobüs hizmetinden yararlandığını dile getirdi. Bu hizmeti tanıdıklarından duyduğunun kaydeden Avşar; “Görevlileri aradım ve hemen yardımcı oldular. 1 yıldır belediyemizin aracıyla hastaneye gidip geliyorum. Daha önce dolmuşla hastaneye ulaşıyordum. Bu yüzden çok büyük zorluklar yaşıyordum. Özellikle tedaviden sonra dönüşte çok mağdur oluyordum. Bitkin düştüğüm için dolmuş bekliyordum, eve gelişim uzun sürüyordu. Şu anda çok rahatım ve mutluyum. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

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