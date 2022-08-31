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Onkoloji hastaları doktorlarıyla magnolia tatlısı atölye çalışması yaptı

31.08.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medical Point Gaziantep Hastanesi Onkoloji Servisi, bölgede uyguladığı öne çıkan tedaviler ve misafir memnuniyetine yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - Medical Point Gaziantep Hastanesi Onkoloji Servisince, hastaların moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla magnolia tatlısı atölye çalışması yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastanenin kemoterapi ünitesinde tedavi gören hastalar, doktorlarıyla magnolia tatlısı yapımı gerçekleştirildi.

Medical Point Onkoloji Servisi, tıbbi onkoloji uzmanları Prof. Dr. Alper Sevinç ve Doç. Dr. Gökmen Aktaş önderliğinde, Psikolog Kübra Arıcı destekleriyle tatlının en eğlenceli halini kemoterapi ünitesinde yaptığı atölye çalışmasıyla hastaların hizmetine sunarak tam not aldı.

Kanser tedavisi gören hastaların, hekimleri ve hastane çalışanlarıyla yaptığı magnolialar, hastanenin pasta şefleri ve diyetisyenleri tarafından da onaylandı.

Bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını istediklerini belirten onkoloji hastaları, hekimleriyle tedavi dışında sütlü tatlı yapacaklarını hayal bile etmediklerini belirterek, etkinliğin kendileri için mutluluk verici olduğunu aktardı.

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