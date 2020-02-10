Onkoloji hastanesi hizmete açılıyor

2017 yılında ihalesi yapılan ve bölgenin en önemli yatırımlarından biri olan Onkoloji hastanesinin ilk etabı Mayıs ayında hizmete açılacak. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay Hastanede sadece teşhis ve tedavinin değil aynı zamanda kanserle ilgili araştırmalarında yapılacağını vurgulayarak hedeflerinin Malatya’da Onkoloji enstitüsü açmak olduğunu ifade etti.

6 Haziran 2017 yılında ihalesi yapılan ve Temmuz 2019’da bitirilmesi hedeflenen fakat müteahhidin “zarar ediyorum” iddiaları nedeniyle tamamlanamayan bölgenin en önemli yatırımlarından biri olan Onkoloji hastanesinin ilk etabı Mayıs ayında açılacak.

Proje tutarı yaklaşık 71 milyon lira olan ve İnönü Üniversitesi yerleşkesindeki 29 bin 912 metrekare alana inşa edilen Onkoloji Hastanesiyle ilgili yüklenici firma ile 56 milyon 875 bin liraya sözleşme imzalanmış ve yapımına başlanmıştı.

Bodrum ve zemin kat haricinde 6 katlı olacak hastanede, 176 adet onkoloji ve hematoloji hasta odası, 20 adet kemik iliği tedavi odası, 16 adet yoğun bakım odası, 5 adet İyotlu tedavi hasta odası, toplam 84 kişilik kemoterapi salonları ve 16 adet poliklinik bölümünden oluşuyor.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Onkoloji hastanesiyle ilgili yaşanan süreci ve detayları paylaştı. Rektör Kızılay, “İnşaat işlerinde yüzde 95’leri geçtik. Elektrik işlerinde de yüzde 84’teyiz. Mayıs ayına kadar hepsinin tamamlayacağız ve hastalarımızın, Malatya’mızın hizmetine açacağız. Tefrişi içinin donanımı inşaattan sonra olacak oda ayrı ve büyük bir bütçe. Biz ilk etapta onkoloji ve hematoloji bölümümüzün mevcut yataklarını buraya taşıyacağız ki orada 4 kişilik bir odada yatan burada bir kişilik rahat konforlu odada tedavisini alsın. Yine polikliniklerimiz, ayaktan kemoterapi ünitemiz var. Yoğun bakımlarımız var. Kök hücre kemik iliği naklinde diğer taraf bize yetmiyor. Onun için bizim burayı bir an önce hizmete açmamız lazım. Tümünü hizmete açmamız için tefriş ve donanım açısından önemli ve büyük bir bütçeye ihtiyacımız var. Bunu da sağladıktan sonra tümünü açacağız. Sadece hastayı teşhis ve tedavi etmek yetmez. Kanserle ilgili araştırma yapmamız gerekir. Bizim bu hastanemiz bu açıdan şehrimizin gözbebeği. Çok önemli bir hastane olacak. 217 yatak şuanda Türkiye’de yok. Yeni açılan Şehir hastaneleri dışında hiçbir hastanede bu düzeyde onkoloji yatağı olan bir hastane bildiğim kadarıyla yok” şeklinde konuştu.

Rektör Kızılay, en büyük hedeflerinden birinin Malatya’da Onkoloji enstitüsü açmak olduğunu da belirterek, “Hedefimiz zaten stratejik planlamamızda var 2020’de onkoloji enstitüsü açmak ve Türkiye’nin en ileri kanser araştırmalarını burada yapmak. Onların bir kısmı yapılıyor ama bunu daha ileriye götüreceğiz” diye konuştu.

