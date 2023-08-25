Onkoloji transfer aracı Tarsus’ta hizmet vermeye başladı

‘Umut Yolunu Bulur’ sloganıyla hayata geçirilen onkoloji transfer aracı hizmeti, yoğun talep üzerine Tarsus’ta hizmet vermeye başladı.

Onkoloji transfer aracı ile kanser tedavisi gören hastalara ulaşım hizmeti sağlayarak zor günlerinde yardımcı olunuyor. Yazın sıcak kışın ise soğuk havalarda sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar, kurumun transfer aracıyla rahat bir nefes alıyor. Evlerinden alınıp hastaneye bırakılan kanser hastaları, sağlık işlemlerinin ardından tekrar adreslerine bırakılıyor.

“SON 2 YIL İÇİNDE 3 BİN 500 HASTAYA NAKİL HİZMETİ SAĞLADIK”

2021 yılı haziran ayında onkoloji hastalarına servis hizmeti sağlamaya başladıklarını ve mayıs 2023’te ikinci bir transfer aracıyla 4 merkez ilçe ve Tarsus’ta hizmet verdiklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü’nde görevli Hatice Özdemir, “Tarsus ve merkez ilçelerimizde, kanser tedavisi gören hastalarımıza transfer aracı hizmeti veriyoruz. 2021 yılından bu yana toplam 3 bin 500 hastaya nakil hizmeti sağladık” dedi.

Vatandaşların tedavi sürecinde bulaşıcı hastalık kapmamaları ve en rahat şekilde ulaşımlarını sağlamak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Özdemir, “Hastalarımızın tedavi sürecinde, toplu taşımalarda enfeksiyon veya herhangi bir bulaşıcı hastalık kapmamaları ve oluşabilecek riskleri en aza indirmek adına bu hizmeti sağlıyoruz. Hafta içi her gün sabah 08:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında bize ulaşabilirler” diye konuştu.

Tedavi gördüğü hastane ile ev mesafesinin yakın olmamasından dolayı otobüsle gidip gelmenin zor olduğunu ifade eden ve ışın tedavisi gören 68 yaşındaki Feride Sıroğlu, “Otobüsle gidip gelmek zor oluyordu, bazen de gidemiyordum. Bir arkadaşım Mersin Büyükşehir Belediyesinin nakil hizmetinden bahsetti ve bizler de bu hizmetten faydalanmak için başvurduk” ifadelerini kullandı.

Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde 1 buçuk yıldır ışın tedavisi gören, hastalığın ilk evresinde yürüyemeyen ve tedavi süreci ile birlikte tekrar ayağa kalkan 73 yaşındaki Zeynep Öneş ise “Bu sürecin yazı var kışı var, çok zor oluyordu. Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz hizmeti olmasaydı çok zorlanırdım” şeklinde konuştu.



