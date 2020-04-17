YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Onlar istedi Başkan Büyükgöz evlerine ulaştırdı

Onlar istedi Başkan Büyükgöz evlerine ulaştırdı

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.04.2020 17:55 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, evde tek yaşayan 65 yaş üstü Yılmaz çiftinin talep ettiği gıda ve market alışverişlerini adreslerine bizzat kendisi ulaştırdı.Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında evlerinde kalmalarına karar verilen 65 yaş üstü vatandaşların talepleri Gebze’de, belediye ve kaymakamlık koordinasyonunda yürütülen Vefa Destek Hattı tarafından yerine getiriliyor.

Onlar istedi Başkan Büyükgöz evlerine ulaştırdı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, evde tek yaşayan 65 yaş üstü Yılmaz çiftinin talep ettiği gıda ve market alışverişlerini adreslerine bizzat kendisi ulaştırdı.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında evlerinde kalmalarına karar verilen 65 yaş üstü vatandaşların talepleri Gebze’de, belediye ve kaymakamlık koordinasyonunda yürütülen Vefa Destek Hattı tarafından yerine getiriliyor. Osman Yılmaz mahallesi sakinlerinden 65 yaş üstü Yılmaz çiftinin yerine getirilen market alışverişlerini kendilerine Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz teslim etti.
Evlatları İstanbul’da ikamet ettiği için Gebze’ye gelemeyen İsmail Yılmaz isimli vatandaşı evinde ziyaret eden Başkan Büyükgöz, erzak ve market alışverişlerini kendilerine teslim etti. Salgın riskine karşı koruma amaçlı alınan kararla evlerinde ikamet eden 65 yaş üstü Gebzelilerin tüm ihtiyaçlarının yerine getirilmesi için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükgöz, “İkametlerinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü büyüklerimizin alışveriş ihtiyaçlarının tamamlanması için ekiplerimiz teyakkuz halinde. Yeter ki siz kıymetli büyüklerimiz virüs musibetinden etkilenmesin. Bizler tüm imkanlarımızla sizlerin emrindeyiz. Sağlıcakla kalın. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız inşallah” dedi.
Başkan Büyükgöz’ü karşılarında gören Yılmaz çifti ziyaretten duydukları memnuniyeti, “Bizleri düşünen sayın başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Allah işlerinizde, hizmetlerinizde kolaylıklar nasip etsin” dediler.

Onlar istedi Başkan Büyükgöz evlerine ulaştırdı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Korona virüsünü yok ettiği iddia edilen bitkisel dezenfektan

Korona virüsünü yok ettiği iddia edilen bitkisel dezenfektan

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Kocaeli Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:39
Sabah
06:11
Öğle
13:05
İkindi
16:49
Akşam
19:48
Yatsı
21:14

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Alcan Eczanesi
Golcuk
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Karamursel
Neşe Eczanesi
Gebze
Hilal Eczanesi
Basiskele
Pelin Eczanesi
Golcuk
Alkan Eczanesi
Kandira
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gebze’de iş yerlerinin denetimleri sürüyor

Gebze’de iş yerlerinin denetimleri sürüyor

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit Belediyesi, dağıtacağı yardım kolilerini küçük esnaftan alacak

İzmit’te sokak hayvanları unutulmuyor

İzmit’te sokak hayvanları unutulmuyor

Kaldırımda Yürürken Ticari Araç Çarpan Kadın Yaralandı

Kaldırımda Yürürken Ticari Araç Çarpan Kadın Yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.