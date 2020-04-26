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Onlarda hayvan sağlığı için görev başında

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.04.2020 13:49 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında sağlık çalışanları hayat kurtarmak için mücadele verirken, veteriner hekimlerde hayvanların sağlığı için çaba göstermeye devam ediyor.Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsünde çalışmalarını titizlikle yürüten sağlık çalışanları, büyük takdir toplamaya devam ederken veteriner hekimler de nöbette olduklarını ve hayvanların sağlığı için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.Pandemi süresince zor şartlara rağmen görevlerinin başında olduklarını söyleyen Veteriner Hekim Zeki Selçuk, “Dünyada iki yüz tane zoonoz (hayvandan insana bulaşan) hastalık bulunmaktadır.

Onlarda hayvan sağlığı için görev başında

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında sağlık çalışanları hayat kurtarmak için mücadele verirken, veteriner hekimlerde hayvanların sağlığı için çaba göstermeye devam ediyor.
Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsünde çalışmalarını titizlikle yürüten sağlık çalışanları, büyük takdir toplamaya devam ederken veteriner hekimler de nöbette olduklarını ve hayvanların sağlığı için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Pandemi süresince zor şartlara rağmen görevlerinin başında olduklarını söyleyen Veteriner Hekim Zeki Selçuk, “Dünyada iki yüz tane zoonoz (hayvandan insana bulaşan) hastalık bulunmaktadır. İnsanlığı ve hayvanları bu etkenlerden korumak için canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Veteriner hekim olarak her gün bu hastalıklar ile enfekte olma korkusunu yaşamaktayız. Zoonoz hastalıklarında brusella, tüberküloz, kuduz, kuş gribi, deli dana, parazit ve şarbon gibi hastalıklar bulunmaktadır. Veterinerler olarak bizlerde bu riskli hastalıklarla her gün karşı karşıyayız.
Çok zor koşullarda gece gündüz demeden çalışıyoruz ama ne yazık ki bakanlığın veteriner hekimlerini sağlık çalışanı sınıfına dahil etmemesinin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Bizlerde sağlık çalışanlarının sınıfında yer almak istiyoruz” diye konuştu.

Onlarda hayvan sağlığı için görev başında

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