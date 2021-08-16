YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Japon deprem uzmanı Moriwaki'den "depreme her an hazır olunmalı" uyarısı:

ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Japon deprem uzmanı Moriwaki'den "depreme her an hazır olunmalı" uyarısı:

16.08.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'de 30 senedir yaşıyorum, özellikle son 3 yıl hareketli. Her yerde küçük depremler olmaya başladı. Büyük depremin de gelebileceğini düşünüyorum. Onun için herkesin şimdiden hazır olması lazım" - "Ne kadar hasar olacak, kaç bina yıkılacak ya da ekonomi ne kadar kötü olacak bunu tahmin edebiliriz ama devlet de belediye de tek tek insanlar buna hazırsa hesap yapılan hasarın yüzde 70'i yok olabilir" - "Deprem anında merdivenden kaçmaya çalışılmasın çünkü 'binaların en zayıf noktaları merdivenler' diyebiliriz. İzmir depreminde sadece merdivenin çöktüğü bina var"

KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Genel Sekreteri ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem senaryolarında hesaplanan can kaybı, bina yıkılması ve ekonomik zararın yüzde 70'inin afete hazır olunması halinde yok edilebileceğini söyledi.

Türkiye'ye otel projesi için 1990 yılında gelen, Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği adına Marmaray ve Osmangazi Köprüsü projelerindeki denetim görevlerinde bulunan yüksek mühendis ve yüksek mimar Moriwaki, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler anısına İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi.

Körfez ilçesinde Vatoz dalış merkezinden suya giren Moriwaki, 15 metre derinlikte Japon ve Türk bayrakları açtı.

Moriwaki, AA muhabirine, Marmara Depremi'nde İstanbul Ataşehir'de olduğunu, Gebze ve Adapazarı'nda çalıştığı Japon yatırımı firmalarda hasar tespiti yapmak üzere bölgeye geldiğini söyledi.

Depremden hemen sonra İzmit'te çadır kent, sonrasında da Japonya'dan gelen prefabrik konutların Adapazarı ve Düzce'de kurulması için çalışmalarda bulunduğunu ifade eden Moriwaki, "1999'da Türkiye'de, 2011 yılında Japonya'daki depremlerde siz de biz de aynı acıyı yaşadık. Marmara Depremi, 2011'de Japonya'daki büyük deprem ve Van depremiyle 'Türkiye'de deprem için neler yapmak lazım' düşüncesiyle seminerlere başladım." diye konuştu.

Türkiye'de bina stokunun yüzde 67'sini eski binaların oluşturduğunu aktaran Moriwaki, bunun için kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldığını, eski, tehlikeli binaların yerine yenilerin yapıldığını ancak bu çalışmalara hız verilmesi gerektiğini savundu.

Deprem gerçeğinin unutulmamasının büyük önem taşıdığına değinen Moriwaki, şöyle devam etti:

"1999 depreminden sonra deprem çantası gündeme geldi ama yıllar geçince unutuldu, herkeste yok. Bunu unutmamak lazım. Depremler 2-3 sene önce Silivri'den başladı, Doğu Anadolu fay hattında Elazığ, Bingöl taraflarında da başladı. Genel olarak bakınca 6 plaka var, bu plakalardan Afrika ve Arap plakası kuzey tarafa basıyor, bu baskıdan sadece Kuzey Anadolu fay hattı kırılmıyor Ege'de de Marmara'da da kırıyor. Türkiye'de 30 senedir yaşıyorum, özellikle son 3 yıl hareketli. Her yerde küçük depremler olmaya başladı. Büyük depremin de gelebileceğini düşünüyorum. Onun için herkesin şimdiden hazır olması lazım.

Japonya'da da Türkiye'de de uzmanlar, olası Marmara Depremi için 7 sene önce, '30 sene içinde Marmara'da 7,4 yani 1999 depremi gibi deprem yüzde 60 geliyor.' diyordu. 7 sene geçtiği için oran artık yüzde 60'tan daha fazla. Genel olarak Türkiye'deki harekete bakınca özellikle Marmara Bölgesi'nde büyük deprem hemen gelebilir. Yarın gelse de 1 ay sonra gelse de kimse şaşırmayacak. Ne kadar hasar olacak, kaç bina yıkılacak ya da ekonomi ne kadar kötü olacak bunu tahmin edebiliriz ama devlet de belediye de tek tek insanlar buna hazırsa hesap yapılan hasarın yüzde 70'i yok olabilir. Yüzde 30 duruyor ama önlemle yok olabilecek yüzde 70 büyük bir oran. Herkesin bunu düşünerek hareket etmesi lazım."

- Deprem anında yapılması gerekenler

Moriwaki, eski, tehlikeli bina stokunun risk oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bunun için yaşam üçgenine kaçma… Bu çok önemli. Deprem anında merdivenden kaçmaya çalışılmasın çünkü 'binaların en zayıf noktaları merdivenler' diyebiliriz. İzmir depreminde sadece merdivenin çöktüğü bina var. Merdiven zayıf, onun için merdivene kaçılmasın. Evin büyük alanında salon ya da yatak odasında yatağın yanında ya da salonda uzun koltuğun yanında yaşam üçgenine kaçmak, herkesin bunu bilmesi lazım." şeklinde konuştu.

- Deprem batıklarını inceleyebilmek için su altında tecrübesini artırdı

Kendisini büyük bir Atatürk hayranı olarak tanımlayan Moriwaki, şunları söyledi:

"1999 depreminde Gölcük Değirmendere'de 180 metreye 2 kilometrelik dolgu alanı depremden dolayı kaydı. 15 metre, 30 metre derinlikte yapılar var. Dalışa başladıktan sonra her sene bölgede anma dalışı yapıyorum. Binalar hala orada duruyor, nasıl çöktüğü gözlenebiliyor. Onu kendi gözlerimle görmek ve öğrencilere bunu anlatmak istedim. Bunun için dalış tecrübemi artırdım, yazın haftada 1 ya da 2 gün dalış yaparak, kışın karlı havada bile kuru elbise giyerek dalışlar gerçekleştirdim."

Bölgede sıklıkla dalış gerçekleştirdiği için su sıcaklığında artış gözlemlediğini dile getiren Moriwaki, "Özellikle bu sene deniz çok sıcak oldu. 1999 depreminde Sapanca Gölü'nde göl suyu sıcak olmuştu. Aynı durum şimdi de var gibi. Korkutmak için değil ama herkesin hazır olması gerektiğini düşündüğüm için söylüyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitlediTaşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitledi
Denetimde yakalandı! Yolcuya 4 bin 50 TL ceza Denetimde yakalandı! Yolcuya 4 bin 50 TL ceza
Kocaeli'de 38 düzensiz göçmen yakalandıKocaeli'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:28
Sabah
06:04
Öğle
13:10
İkindi
16:58
Akşam
20:05
Yatsı
21:34

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazartesi

Umut Eczanesi
Izmit
Selam Eczanesi
Izmit
Esin Eczanesi
Izmit
Aydın Eczanesi
Izmit
Derman Eczanesi
Korfez
İklim Eczanesi
Basiskele
Sevilay Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.