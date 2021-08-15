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ÖNLEMİ HAYAT KURTARAN AFET: DEPREM - Yıkıcı 3 deprem geçirdi, ömrünü afet bilincine adadı

15.08.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1983 Erzurum, 1992 Erzincan ve 1999 Marmara depremlerini gören Sabri Karaçam, Yalova'da 15 yıldır başkanlığını yürüttüğü dernek aracılığıyla insanların afetlerden en az zararla kurtulması için mücadele veriyor - Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Karaçam: - "Biz hep şunu söylüyoruz; depremi hissettin, çök kapan tutun, 3 kelime. Bina yıkılsa dahi bir boşluğun oluşacağını aklımızdan çıkarmamamız lazım"

ERHAN ERDOĞAN - Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Sabri Karaçam, 15 yıldır insanların depremlere hazır olması için gönüllü çalışıyor.

1983 Erzurum, 1992 Erzincan ve 1999 Marmara depremlerini yaşayan Karaçam, 2006'da "Mahalle Afet Gönüllüsü" olduktan sonra derneğin başkanlığına seçildi.

Karaçam, AA muhabirine, Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi kapsamında, Yalova'da 9 mahalle, 3 ilçe ve 2 beldede yapılandıklarını, bu bölgelerde yaklaşık 800 kişiye gönüllülük eğitimi verdiklerini söyledi.

Hem afet öncesi riskleri önleme hem de deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri verdiklerini aktaran Karaçam, Yalova'da 370 aktif gönüllünün bulunduğunu dile getirdi.

Kovid-19 salgını sürecinde Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile internet üzerinden 46 okuldan 10 bini aşkın öğrenciye ulaştıklarını belirten Karaçam, afetlerde çaresiz kalmamak için mutlaka eğitim alınması gerektiğine dikkati çekti.

Deprem gerçeğini birçok kez yaşadığını anlatan Karaçam, "3 büyük deprem geçirdim. 1983, 1992 ve 1999 depremlerini yaşadım. İkisini Erzincan'da, 1999'u da Marmara Bölgesi'nde yaşadım. 1999 depremini yaşarken gerçekten bir tecrübemiz vardı. Önemli bir şeydi. 1983 ve 1992 depremlerinde ise tecrübemiz yoktu." dedi.

- "Her aileden bu konuyla ilgilenen bir iki kişi olsun"

Karaçam, 1999 Marmara Depremi'ndeki tecrübesiyle, önce kendi ailesi, sonra da binadaki 10 dairede yaşayanların tahliyesini sağladığını söyledi.

Marmara Depremi'nin ardından kurtarma ekiplerinin sayısının arttığını, insanların daha da bilinçlendiğini kaydeden Karaçam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremde en faydalı olacak kesim, halk. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; her aileden bu konuyla ilgilenen bir iki kişi olsun. Kimsenin zararına olmaz. Biz hep şunu söylüyoruz; depremi hissettin, çök kapan tutun, 3 kelime. Bina yıkılsa dahi bir boşluğun oluşacağını aklımızdan çıkarmamamız lazım. Verilen afet bilinç eğitimleriyle riskin azaltıldığına inanıyoruz. Biz bunu İzmir'de de gördük. Ne olur gelin, en azından afet farkındalık eğitimi alın. Bu sayede herhangi bir depremde nasıl davranmanız gerektiğini çok iyi bilirsiniz."

Riskin azaltılması için eğitimin gerekliğine işaret eden Karaçam, tüm afetlerde ilk yardımı halkın yaptığını belirtti.

Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi'nin çok önemli olduğunu anlatan Karaçam, "Gönüllüleri halkın eğitilmiş kesimi olarak kabul edin. Bir yaralıyı enkazdan çıkaracaksak ben onu nasıl çıkartacağımı biliyorum. Yani onu sağlam olarak çıkartacağım." diye konuştu.

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