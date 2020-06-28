Onlıne çevre eğitimleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen çevre eğitimleri, online olarak devam ediyor.

Okullarda verilen “Çevre ve Atık Yönetimi” ile “Küresel Amaçlar” eğitimleri, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle online olarak sürüyor. Tepebaşı Belediyesi’nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar iş birliği ile Ahmet Sezer Ortaokulu, Milli Zafer İlkokulu ve 75.yıl Özel İdare İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile 3 eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde katılımcılara pandemi süreci ve çevresel etkileri, küresel ısınma tehdidini azaltmaya yönelik olarak atıkların sınıflandırılarak toplanmasının çevre ve insan sağlığı açısından önemi ile küresel amaçları anlamanın ve birlikte harekete geçmek için birlikte çözüm yolları üretmenin önemi vurgulandı.

Eko-Okullar bünyesindeki Mersin Pirireis İlkokulu öğretmen ve öğrencileri de çevre eğitimlerinden birine misafir olarak katılırken, online eğitimlerde Tepebaşı Belediyesi’nin çevre çalışmaları ve Eskişehir Eko-Okullar da tanıtıldı.



