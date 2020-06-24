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Online cilt bakımı eğitimleri 1 Temmuz’da başlıyor

BURSA HABERLERİ  | 24.06.2020 10:20 | Son Güncelleme

Türkiye Sağlık Vakfı ve Es Akademi ortaklığında Bursa’da ilk kez hayata geçirilecek olan online cilt bakımı eğitimleri 1 Temmuz’da başlıyor.

Türkiye Sağlık Vakfı ve Es Akademi ortaklığında Bursa’da ilk kez hayata geçirilecek olan online cilt bakımı eğitimleri 1 Temmuz’da başlıyor. Eğitimleri tamamlayan kursiyerler uluslararası geçerliliği olan sertifika almaya hak kazanacak.
Bursa’nın önde gelen eğitim kurumlarından Es Akademi, Türkiye Sağlık Vakfı ile gerçekleştirdiği iş birliği protokolü sayesinde güzellik sektöründeki mesleki yeterlilik eğitimlerini ilk kez online vermeye başlayacak. Cilt bakımı uzmanlığı alanında verilecek eğitimlere katılan kursiyerler uluslararası geçerliliği olan sertifika almaya hak kazanacak.
Güzellik sektörüne nitelikli ara eleman kazandırılması için eğitimler kurslar açmaya devam ettiklerini aktaran Es Akademi Kurucu Başkanı Gülin Çifçi, "Bursa’da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs düzenleyen en önemli kuruluşların başında geliyoruz. Kendimizi, eğitimlerimizi ve eğiticilerimizi sürekli olarak güncelliyor, kursiyerlerimize en iyi eğitimi vermek için çabalıyoruz. Korona salgını sebebiyle online eğitimler ön plana çıktı. Türkiye Sağlık Vakfı’nın teknolojik altyapısı ve donanımı ile kendi eğitim tecrübemizi buluşturduk. Tüm altyapı hazırlığını tamamladık. İlk olarak 1 Temmuz’da cilt bakımı kursu ile online eğitimlerin startını veriyoruz. Güzellik sektöründe bu alanda çalışan, kendisini geliştirmek isteyen herkesi de bu eğitimlerden faydalanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
Güzellik sektörüne yönelik eğitimlere Türkiye’de yoğun bir ilgi bulunduğuna işaret eden Dr. Murat Balaban ise, "Sektörün ciddi bir personel ihtiyacı var. Nitelikli, uzmanlaşmış, yeni ürünlerin kullanımına yatkın ve katma değer üretebilecek personel yetiştirmek gerekiyor. Bu konuda Bursa merkezli olmak üzere tüm Türkiye’ye yönelik, yine uzaktan eğitim teknolojisini kullanabileceğimiz, örgün eğitim kısmında akademinin imkânlarını kullanarak bütün ülkeye hizmet verebileceğimiz ve yurt dışından gelecek eğitim taleplerini de karşılayabilecek planlama konusunda işbirliği için imzalarımızı attık. Es Akademi’nin mesleki eğitim konusunda bizlere önemli bir destek ve katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye’de güzellik alanında hayata geçirilen ilk uygulama olacak. Türkiye ve yakın coğrafyamızda sağlık turizmi ile ilintili olacak şekilde güzellik uygulaması eğitimleri ve sertifikası vereceğimiz ilk uygulama olması açısından büyük bir önem taşıyor" dedi.

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