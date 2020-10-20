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Online denemelerle geleceğe hazırlanıyorlar

MANİSA HABERLERİ  | 20.10.2020 13:21 | Son Güncelleme

MER Koleji, uzaktan eğitime devam eden 9, 10 ve 11.

Online denemelerle geleceğe hazırlanıyorlar

MER Koleji, uzaktan eğitime devam eden 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerini online deneme sınavlarıyla geleceğe hazırlıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını sonrası uzaktan eğitimle büyük başarılar sağlayan Manisa MER Koleji yeni eğitim öğretim yılında da tecrübeli kadrosuyla öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlıyor.
MER Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Mermer, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 9, 10 ve 11. sınıflarda uzaktan eğitim sisteminde öğrencilerimizin mağdur olmamaları için deneme sınavlarımızı da online olarak gerçekleştirmekteyiz. Yaptığımız sınavlar hem kazanım sınavları hem de Türkiye geneli denemeleri. Böylece öğrencilerimizin eksik kazanımlarını daha iyi görüyoruz. Türkiye sıralamaları, il ve ilçedeki sıralamalarını da takip ediyoruz." dedi.

Online denemelerle geleceğe hazırlanıyorlar

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