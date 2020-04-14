Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 sebebiyle evden ve işyerinden hastaneye gelemeyen hastalar için online doktor hizmeti başladı. Hizmet kapsamında hastalar, hastane bünyesindeki doktorlar ile akıllı telefon ve tablet üzerinden canlı görüşme gerçekleştirebilecek.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Denizli’de bir ilke imza attı. Dünyayı saran COVID-19 nedeniyle hastaneye gelmekten çekinen ve evde kalması gereken hastalar için online doktor uygulaması devreye girecek. Denizli’de ilk olma özelliği taşıyan bu sağlık uygulaması ile hastalar, akıllı telefon/tablet aracılığıyla doktorlarıyla online görüşebilecek.

Bu hizmetten yararlanmak isteyen hastalara bir hasta danışmanı tanımlanacak. Tanımlanan Hasta Danışmanı tüm online süreçlerde hastaya rehberlik ederek teknik altyapıdan ödemeye kadar online gerçekleşecek tüm sürece yardımcı olarak görüşmenin konforlu geçmesini sağlayacak.

“Doktorlarımız hastalarımıza bir telefon mesafesinde”

Sundukları ‘Online Doktor Hizmetleri’ kapsamında açıklamalarda bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik, “2019 yılının sonunda yaptığım değerlendirmede 2020 yılında daha dijital bir hastane olacağımızdan, dijital yatırımlarımızın artacağından söz etmiştim. Denizli’de ilk kez hayata geçirdiğimiz ‘Online Doktor Hizmetleri’ uygulamamız da bu yatırımlarımızın somut bir çıktısı olacak. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinden dolayı evden çıkamayan ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastalarımız için bu uygulamayı hayata geçirdik” dedi.