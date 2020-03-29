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Online eğitimde ücretsiz internet Büyükşehir’den

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.03.2020 12:56 | Son Güncelleme

Kocaeli’de öğrenim gören öğrencilerin online eğitimde internet imkanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.Kocaeli Valiliği’nde gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu ilk toplantısında Kocaeli’de öğrenim gören öğrencileri ilgilendiren önemli bir karar alındı.

Kocaeli’de öğrenim gören öğrencilerin online eğitimde internet imkanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.
Kocaeli Valiliği’nde gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu ilk toplantısında Kocaeli’de öğrenim gören öğrencileri ilgilendiren önemli bir karar alındı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü toplantı sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek, online eğitimde internet imkanının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi sonrası, İl Pandemi Kurulu ilk toplantısını Kocaeli Valiliği’nde gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda Kocaeli’de öğrenim gören öğrencileri ilgilendiren önemli bir karar alındı. Toplantı sonrasında öğrencilerin online eğitimde internet imkanının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını açıklandı.

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