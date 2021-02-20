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Online Karikatür Atölyeleri için kayıtlar devam ediyor

20.02.2021 12:27 | Son Güncelleme:
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Online Karikatür Atölyeleri için kayıtlar devam ediyor

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği ’Karikatür Atölyeleri’ online olarak devam ediyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği ’Karikatür Atölyeleri’ online olarak devam ediyor. Karikatür öğrenmek isteyen çocuklar, 9. dönem 1. grup atölyeleri için 26 Şubat tarihine kadar kayıt yaptırabilecek.
Tepebaşı Belediyesi bünyesinde sürdürülen Karikatür Atölyeleri devam ediyor. Usta isimler eşliğinde çizim yapan minikler, karikatürist olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor. Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev’de düzenlenen fakat Korona virüs dolayısıyla online olarak gerçekleştirilen 9. dönem 1. grup atölye çalışması için kayıt işlemleri, Atila Özer Karikatürlü Ev’de 26 Şubat tarihine kadar devam edecek. Kayıtların ardından atölyeler; 7-14-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. 9-12 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen Karikatür Atölyeleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların kultur@tepebasi.bel.tr mail adresinden yetkililere ulaşabilecekleri belirtildi.

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