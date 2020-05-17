Online Kata müsabakalarında dereceye girenler ödüllendirildi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından 15-19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Online Kata İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Online Kata İl Birinciliği müsabakaları tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını sebebi ile 12 - 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında Online olarak düzenlendi. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Karate İl Temsilcisi Mustafa Altınok tarafından evlerine gidilerek Kupa Madalya ve Hediyeleri takdim edildi. Toplamda 30 sporcunun katıldığı İl Birinciliğinde tüm sıralamalar aşağıdaki gibidir.

2011 BAYAN

1. Münevver Beyza Yerlikaya

2. Nesibe Şahin

3. Bengü Çakır

4. Zeynep Sena Yerlikaya

2011 ERKEK

1. Mahmut Esad Baysa

2. İlker Özdiken

3. Muhammed Ali Özdilek

4. Egemen Ata Güneşdoğdu

2010 BAYAN

1. Merve Özkol

2. Gülnihal Cansaran

3. Berra Sultan Yücel

4. Ezgi Koç

2010 ERKEK

1. Alper Güneş

2. Hüseyin Güver

3. Ömer Kaan Türeli

4. Ahmet Yavuz Özşahin

GENÇ BAYANLAR

1. Hatice Kübra Uzun

2. Tuğba Kılıç

3. Sultan Deniz

4. Melike Gök

