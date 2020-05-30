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Online Kata turnuvasında dereceye girenlere ödülleri teslim edildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.05.2020 12:06 | Son Güncelleme

Online Kata turnuvasında, 2009 Kata Bayanlar kategorisinde İl Birincisi olan Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış’ın kızı Rüya Selen Çalış’a madalya ve hediyesini Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Karate İl Temsilcisi Mustafa Altınok verdi.Rektör Mustafa Çalış’a ev sahipliği ve spora katkılarından dolayı teşekkür eden İl Müdürü Eskici, sporcuyu "evde kal hareketsiz kalma" etkinliğine katkısı ve online müsabakada elde ettiği başarısından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Online Kata turnuvasında dereceye girenlere ödülleri teslim edildi

Online Kata turnuvasında, 2009 Kata Bayanlar kategorisinde İl Birincisi olan Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış’ın kızı Rüya Selen Çalış’a madalya ve hediyesini Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Karate İl Temsilcisi Mustafa Altınok verdi.
Rektör Mustafa Çalış’a ev sahipliği ve spora katkılarından dolayı teşekkür eden İl Müdürü Eskici, sporcuyu "evde kal hareketsiz kalma" etkinliğine katkısı ve online müsabakada elde ettiği başarısından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Online Kata turnuvasında dereceye girenlere ödülleri teslim edildi

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Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
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