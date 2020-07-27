Online kodlamada ikinci dönem başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için başlattığı ve pandemi yüzünden online olarak yapılan ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama’ eğitiminde ikinci dönem 11 Ağustos’ta başlıyor.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu eğitimler, Zoom Programı üzerinden online (Canlı) olarak yapılacak. 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimlerde birinci dönem 29 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. 11 Ağustos’ta başlayacak ikinci dönem eğitimleri de 03 Eylül 2020’de tamamlanacak. Eğitimler Mobil Uygulama Yapımı, Sıfırdan Python Eğitimi, Arduino Eğitimi olmak üzere 3 ana başlıktan oluşuyor. Her öğrenci bir eğitim dönemi içerisinde bu 3 eğitimden sadece 1 tanesine başvurabilecek.

Eğitimlerin 2. Dönemi;11 Ağustos-03 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Eğitimler, Mobil Uygulama Yapımı, Sıfırdan Python Eğitimi, Arduino Eğitimi (Başlangıç/ Orta/ İleri Seviye), Tincercad 3D Tasarım Eğitimi olmak üzere 4 ana başlıktan oluşacak. Her öğrenci bu eğitim dönemi içerisinde 4 eğitimden istediği kadarına başvurabilecek. Son başvuru tarihi: 9 Ağustos 2020 Pazar, saat 17:00

