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Online pilates eğitimleri sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 17.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi tarafından evde sağlıklı şekilde spor yapılmasını teşvik etmek için hazırlanan görüntülü pilates eğitimleri, yeni videolar ile sürüyor.Tepebaşı Belediyesi, korona virüs ile mücadele sürecinde günlerini evlerinde geçiren vatandaşların, sağlıklı şekilde zaman geçirebilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

Online pilates eğitimleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından evde sağlıklı şekilde spor yapılmasını teşvik etmek için hazırlanan görüntülü pilates eğitimleri, yeni videolar ile sürüyor.
Tepebaşı Belediyesi, korona virüs ile mücadele sürecinde günlerini evlerinde geçiren vatandaşların, sağlıklı şekilde zaman geçirebilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ara verilen pilates eğitimleri de vatandaşlar için online olarak gerçekleştiriliyor. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen pilates eğitimleri, youtube platformu üzerinden izlenmeye devam ediyor.
Eğitimler, Tepebaşı Belediyesi’nin “https://www.youtube.com/tepebasibld” adresindeki resmi youtube kanalından izlenebiliyor.

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