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Online satranç turnuvasına 2 bin 624 sporcu katıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 20.05.2020 14:07 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde karantinada kalan vatandaşlar için düzenlenen Online Lichess Satranç turnuvalarında 2 bin 624 sporcu mücadele etti.Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından birincisi 4 Nisan’da yapılan Online Lichess Satranç Turnuvasına 215, 19 Nisan’da ikincisi düzenlenen turnuvaya 626, 3 Mayıs’ta üçüncüsü düzenlene turnuvaya 859, 17 Mayıs’ta dördüncüsü düzenlenen turnuvaya ise 924 sporcu katıldı.Azerbaycan, Bulgaristan, İran, Türkmenistan, Bulgaristan ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden sporcunun katıldığı Online Lichess Satranç Turnuvasında maçlar Youtube üzerinden canlı yayınlanarak yorumlandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde karantinada kalan vatandaşlar için düzenlenen Online Lichess Satranç turnuvalarında 2 bin 624 sporcu mücadele etti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından birincisi 4 Nisan’da yapılan Online Lichess Satranç Turnuvasına 215, 19 Nisan’da ikincisi düzenlenen turnuvaya 626, 3 Mayıs’ta üçüncüsü düzenlene turnuvaya 859, 17 Mayıs’ta dördüncüsü düzenlenen turnuvaya ise 924 sporcu katıldı.
Azerbaycan, Bulgaristan, İran, Türkmenistan, Bulgaristan ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden sporcunun katıldığı Online Lichess Satranç Turnuvasında maçlar Youtube üzerinden canlı yayınlanarak yorumlandı. Dördüncüsü düzenlenen turnuvada toplam 2 Bin 624 sporcu mücadele ederken, 14 Bin 882 maç ve sporcular 948 Bin 984 hamle yaparak turnuvayı tamamladı.

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