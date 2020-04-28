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Online satranç turnuvasının şampiyonu Misratdin İskandarov oldu

ORDU HABERLERİ  | 28.04.2020 13:40 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından online olarak düzenlenen ‘Ulusal Evde Kal Online Yıldırım Satranç Turnuvası’ sona erdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından online olarak düzenlenen ‘Ulusal Evde Kal Online Yıldırım Satranç Turnuvası’ sona erdi. Turnuvada birinciliği GM(Grand Master-Büyük Usta) Misratdin İskandarov elde etti.
Kovid-19 salgını nedeniyle Ordu ilinde evlerinde kalan başarılı ve yetenekli sporcuların motivasyonunu ve yarışma heyecanını arttırmak için online uygulamalarla faaliyetlerini sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, dünya çapında derece yapmış birçok ismin de katıldığı satranç turnuvasını başarı ile tamamladı.
Ulusal Evde Kal Yıldırım Satranç Turnuvası adıyla YouTube Satranç Dünyam kanalından canlı yayınlanan turnuvaya yurt içi ve yurt dışından toplam bin 518 kişi katıldı.
3+2 (Üç dakika artı iki saniye) zaman temposunda düzenlenen ve çekişmeli geçen mücadeleler sonrasında turnuvada birinciliği GM(Grand Master-Büyük Usta) Misratdin İskandarov elde ederken, 2. Elnur Mehtiyev, 3. FM Orkhan Eminov, 4. Yankı Kara, 5. Ersen Molla, 6. FM Tuna Özateş, 7. FM Efe Mert Kılıç, 8. GM Zaur Mammadov, 9. Okan Özsakallıoğlu, 10. ise IM Meilis Annaberdiyev elde etti.

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