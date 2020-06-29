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Online tarım eğitimi çilek kursu ile yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 29.06.2020 12:18 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün organize ettiği ilk online tarım eğitimi, çilek kursu ile gerçekleştirildi.‘Topraksız ve Topraklı Çilek Yetiştiriciliğinin Prensipleri’ konusu ile üç gün düzenlenen kursu, AÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Online tarım eğitimi çilek kursu ile yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün organize ettiği ilk online tarım eğitimi, çilek kursu ile gerçekleştirildi.
‘Topraksız ve Topraklı Çilek Yetiştiriciliğinin Prensipleri’ konusu ile üç gün düzenlenen kursu, AÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nafiye Adak verdi. Çilek yetiştiriciliğiyle ilgili güzel bir eğitim gerçekleştirildiğini belirten Adak, “Kursumuza yoğun bir ilginin olması çilek üretimi açısından oldukça sevindiriciydi. Edirne’den Hakkari’ye, Sinop’tan Adana’ya, Uşak’tan Erzurum’a kadar ülkemizin 56 ilinden katılım sağlandı. Verilen kursa Suudi Arabistan ve Amerika’da yaşayan Türklerin yanı sıra ülkemizde eğitim gören Afrikalı öğrencilerin de katılması kursumuzu uluslararası boyuta taşımıştır” dedi.
Türkiye’de çilek tarımına hizmet etmekten büyük onur duyduğunu ifade eden Adak, katılımcılara daha sonra katılım belgesi verileceğini söyledi. Doç. Dr. Adak, kurs sonrasında online eğitimin hazırlanmasını sağlayan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak başta olmak üzere Akdeniz Üniversitesi ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Online tarım eğitimi çilek kursu ile yapıldı

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