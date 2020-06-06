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Online Uluslararası proje hazırladılar

ISPARTA HABERLERİ  | 06.06.2020 17:15 | Son Güncelleme

Isparta Keçiborlu Şehit Durmuş Öcal Anadolu Lisesi online olarak uluslararası proje hazırladı.

Online Uluslararası proje hazırladılar

Isparta Keçiborlu Şehit Durmuş Öcal Anadolu Lisesi online olarak uluslararası proje hazırladı. Kuruculuğunu Keçiborlu Şehit Durmuş Öcal Anadolu Lisesi’nin yaptığı ve Türkiye, Almanya, Romanya ortaklı “Future İs In Onur Hands” gelecek isimli Uluslararası E-Twinning projesindeki amaç iklim değişikliği için farkındalık oluşturmak. Korona virüsü sonrasında proje uzaktan eğitim sürecinde yapılan çalışmalarla tamamlandı. Bu doğrultuda diğer ülke ortaklarıyla bir çok işbirliği çalışmaları ortaya çıktı. Aynı zamanda öğrencilerde iklim değişikliği farkındalık oluşturmanın yanı sıra çevre bilinci, sorumlu vatandaş olma gibi yeterliliğini de verilmeye çalışıldı.
Proje ve sorgulama temelli yaklaşımlarının uygulandığı çalışmada ayrıca bir çok web 2.0 aracı kullanılarak öğrencilerin dijital yeterlilik açısından gelişmelerine katkı sağlandı. Ayrıca öğrenciler yabancı ortaklarla çalışmalar yaparak onları ve kültürlerini de yakından tanıma şansı buldular.
Keçiborlu Şehit Durmuş Öcal Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Gülhan, okullarında E-Twinning projelerinin İngilizce Öğretmeni Güney Çatal koordinatörlüğünde yapıldığını, kuruculuklarını gerçekleştirdiği bu projenin öğrencilerin daha sorumlu, çevre bilinci olan gençler olarak yetişmelerine büyük katkı sağlayacaklarını söyledi.

Online Uluslararası proje hazırladılar

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Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
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