YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Online Üniversite Tercih Günleri’nin Anadolu Üniversitesi’ne yoğun ilgi

Online Üniversite Tercih Günleri’nin Anadolu Üniversitesi’ne yoğun ilgi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.06.2020 17:03 | Son Güncelleme

Dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdüren pandemi süreci nedeniyle ilki 2-4 Mayıs 2020 tarihleri arasında Marmara Bölgesi kapsamında gerçekleştirilen Online Üniversite Tercih Günleri’nin ikincisi 30-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.Anadolu Üniversitesi, Türkiye’de hayata geçirilen ilk sanal eğitim fuarı olma niteliği taşıyan “Online Üniversite Tercih Günleri” sanal fuarına, fuar yetkililerinin daveti ile ücretsiz katılım sağladı.

Dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdüren pandemi süreci nedeniyle ilki 2-4 Mayıs 2020 tarihleri arasında Marmara Bölgesi kapsamında gerçekleştirilen Online Üniversite Tercih Günleri’nin ikincisi 30-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Anadolu Üniversitesi, Türkiye’de hayata geçirilen ilk sanal eğitim fuarı olma niteliği taşıyan “Online Üniversite Tercih Günleri” sanal fuarına, fuar yetkililerinin daveti ile ücretsiz katılım sağladı. Anadolu Üniversitesi’ne ayrılan stant alanında üniversitenin fotoğrafları yerleştirilerek; hakkında, puan tablosu, fakülte broşürleri, kampüs olanakları, bölümler ve programlar, öğrenci kulüpleri, uluslararası ilişkiler, ikinci üniversite, kütüphane, video ve fotoğraf galerisi gibi öğrencinin sorularına cevap olabilecek sekmeler eklendi. Bunun yanı sıra Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi (Sanal Tur) sekmesi eklenerek öğrencilere farklı bir deneyim yaşatıldı.
Anadolu Üniversitesi’ni 3 binden fazla aday ziyaret etti
“Sen Evde Kal, Üniversiteler Sana Gelir” sloganıyla ikincisi gerçekleştirilen sanal fuarda öğrencilerin katılımının yanı sıra diğer bölgelerden de yoğun katılım sağlandı. 29 üniversitenin katılım sağladığı Online Üniversite Tercih Günleri fuarlarında Anadolu Üniversitesi’ni temsilen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve İstanbul Tanıtım Ofisi personelleri Öğr. Gör Seda Akpınar Şenyuva, Özge Uğurlu, Semih Gökçe ve Selin Halıcı yer alarak öğrencilerle görsel ve yazılı şekilde sorularını yanıtladı.
Fuar süresinde 420 öğrencinin soruları detaylı bir şekilde yanıtlandı. Ziyaretçiler her üniversite standında yer alan üniversite bilgilerini inceleme fırsatı bulurken, katılımcı üniversitelerin arasında en fazla ziyaret edilen üniversiteler arasında Anadolu Üniversitesi yer aldı. 2 gün boyunca 16 bin kullanıcının fuar sitesini ziyaret ettiği belirlenirken, toplamda fuarı ziyaret eden kişilerde arasında 3 bin 675 ilgilinin Anadolu Üniversitesi standını ziyaret ettiği tespit edildi. Gerçekleşen fuarda üniversitelerin temsilcilerince çeşitli seminerler de gerçekleştirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır Mavi bayraklı! Van Gölü plajı yeni sezon için hazır
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Mor çiçek tarlası ilgi odağı

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Eskişehir Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:24
Öğle
13:01
İkindi
16:57
Akşam
20:27
Yatsı
22:11

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Aydoğdu Eczanesi
Tepebasi
Atasoy Eczanesi
Odunpazari
Kaymaz Eczanesi
Odunpazari
Özden Eczanesi
Odunpazari
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Vitamin Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin çalışma saatleri değişti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.