Online Üniversite Tercih Günleri’nin Anadolu Üniversitesi’ne yoğun ilgi

Dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdüren pandemi süreci nedeniyle ilki 2-4 Mayıs 2020 tarihleri arasında Marmara Bölgesi kapsamında gerçekleştirilen Online Üniversite Tercih Günleri’nin ikincisi 30-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi, Türkiye’de hayata geçirilen ilk sanal eğitim fuarı olma niteliği taşıyan “Online Üniversite Tercih Günleri” sanal fuarına, fuar yetkililerinin daveti ile ücretsiz katılım sağladı. Anadolu Üniversitesi’ne ayrılan stant alanında üniversitenin fotoğrafları yerleştirilerek; hakkında, puan tablosu, fakülte broşürleri, kampüs olanakları, bölümler ve programlar, öğrenci kulüpleri, uluslararası ilişkiler, ikinci üniversite, kütüphane, video ve fotoğraf galerisi gibi öğrencinin sorularına cevap olabilecek sekmeler eklendi. Bunun yanı sıra Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi (Sanal Tur) sekmesi eklenerek öğrencilere farklı bir deneyim yaşatıldı.

Anadolu Üniversitesi’ni 3 binden fazla aday ziyaret etti

“Sen Evde Kal, Üniversiteler Sana Gelir” sloganıyla ikincisi gerçekleştirilen sanal fuarda öğrencilerin katılımının yanı sıra diğer bölgelerden de yoğun katılım sağlandı. 29 üniversitenin katılım sağladığı Online Üniversite Tercih Günleri fuarlarında Anadolu Üniversitesi’ni temsilen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve İstanbul Tanıtım Ofisi personelleri Öğr. Gör Seda Akpınar Şenyuva, Özge Uğurlu, Semih Gökçe ve Selin Halıcı yer alarak öğrencilerle görsel ve yazılı şekilde sorularını yanıtladı.

Fuar süresinde 420 öğrencinin soruları detaylı bir şekilde yanıtlandı. Ziyaretçiler her üniversite standında yer alan üniversite bilgilerini inceleme fırsatı bulurken, katılımcı üniversitelerin arasında en fazla ziyaret edilen üniversiteler arasında Anadolu Üniversitesi yer aldı. 2 gün boyunca 16 bin kullanıcının fuar sitesini ziyaret ettiği belirlenirken, toplamda fuarı ziyaret eden kişilerde arasında 3 bin 675 ilgilinin Anadolu Üniversitesi standını ziyaret ettiği tespit edildi. Gerçekleşen fuarda üniversitelerin temsilcilerince çeşitli seminerler de gerçekleştirildi.

