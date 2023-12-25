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Önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için canından oluyordu

25.12.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.15 sıralarında Saray ilçesinde meydana geldi. Saray’dan Bahçeköy Mahallesi istikametine seyreden Serhat A. idaresinde ki 59 TT 834 Plakalı otomobil Kambursöğüt mevkiinde aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün yaptığı ani manevra sonucu tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Serhat A. yaralandı. Yaralı sürücü Serhat A. çevredeki vatandaşlar tarafından kaza yerine çağırılan 112 Acil Servis Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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