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Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı

07.12.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de iddiaya göre alkollü olan bir şahıs, 4 iş yerini kurşunladı.

Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen T. A., aynı araçta bulunan Ş.M. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi ile birlikte Melikgazi ilçesine bağlı 30 Ağustos Mahallesi Anamur Caddesi üzerinde veresiye alkol alamadığı tekel bayisini yanında bulunan pompalı tüfekle kurşunladı. Bu olayın ardından şahıslar, ilçeye bağlı Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerini ve Gülük Mahallesi Yazı Sokak’taki bir iş yerini kurşunladı.

Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi 3840. Sokak’a gelen şahıslar, burada bulunan başka bir iş yerini daha kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Zarar gören iş yerlerinde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelemeler yapılırken, polis ekipleri şahısların bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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