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Önüne geçtiği treni durdurdu, hiçbir şey olmamış gibi gitti

15.06.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kişi tren raylarının üzerinde durarak gelen yük trenini durdurup daha sonra hiç bir şey olmamış gibi çekip gitmesi cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kişi tren raylarının üzerine çıkıp beklemeye başladı. Bu sırada karşıdan yük treni geldi. Ancak buna rağmen genç çekilmedi bir de trene dur işareti yaptı. Makinist şahsı fark edince siren çalıp uyardı ancak genç bir türlü raylardan çekilmedi. Makinist güçlükle treni gencin hemen yanında durdurmayı başardı. Genç ise tren durunca hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili şahsın yakalanması için polisin de çalışma yaptığı öğrenildi.

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