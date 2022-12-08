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Önüne oturup dinlendiği dolmuşun altında ölen adam asli kusurlu bulundu

08.12.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta geçen 9 Eylül günü önünde oturup dinlendiği dolmuşun hareket etmesi üzerine altında kalıp hayatını kaybeden 80 yaşındaki Mehmet Baş, olayda asli kusurlu bulundu.

Önüne oturup dinlendiği dolmuşun altında ölen adam asli kusurlu bulundu

Edinilen bilgiye göre geçen 9 Eylül günü Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki dolmuş durağına gelen 80 yaşındaki Mehmet Baş, park halindeki dolmuşun önüne oturarak dinlenmeye başladı. Bu sırada dolmuş şoförü Yunus Emre K. hareket saati gelince aracına binerek kontağı çalıştırdı. Yaşlı adamdan habersizce aracını hareket ettiren sürücü; aracının ilerlemekte güçlük çektiğini fark edince durdu. Bu sırada yaşlı adam aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Mehmet Baş olay yerine çağrılan ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda Mehmet Baş; taşıt trafiğini tehlikeye sokacak şekilde hareket ettiği gerekçesiyle asli kusurlu bulundu. Yunus Emre K. ise hareket öncesinde aracının çevresini kontrol etmediği ve ehliyetinin yetersiz olduğu gerekçesiyle olayda tali kusurlu bulundu.

ŞOFÖRE 2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede sürücü Yunus Emre K. için "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla hapis cezası talep edildi. İddianamenin 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından görülen duruşmaya tutuksuz olarak katılan sürücü, "Ölen Mehmet Baş’ı aracın önünde otururken gördüm. Oturmaması konusunda uyardım. Aracı sıraya koyacağımı söyleyerek kendisini başka bir minibüse bindirdim. Kalktığından emin olduktan sonra son temizlikleri yaparak araca oturdum. Hareket saati yaklaşınca aracı hareket ettirdim Ancak araca bir şey takıldığını hissedince durdurdum. Kontağı kapattım. Araçtan indim. Mehmet Baş’ı sol lastiğin önünde yatar vaziyette gördüm. Ambulansı aradım. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Kasıtlı değil kaza sonucu bu olay meydana geldi. Ailem de ölen Mehmet Baş’ın ailesini arayarak taziyelerini bildirdi" dedi.

Ölen Mehmet Baş’ın oğlu ise sanıktan şikayetçi olarak babasının işitme ve görme problemi yaşadığını ifade etti. Tutuksuz yargılanan sanığın adli kontrol tedbirleri kaldırılırken kazadaki kusur oranının belirlenmesi için dosya bilirkişiye gönderilmesine karar verildi. Duruşma da ileri tarihe ertelendi.

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