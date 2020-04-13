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Onur Altındağ, Simav İlçe Emniyet Müdürü oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.04.2020 10:46 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü vazifesine atanan Onur Altındağ görevine başladı.Altındağ’a kutlama ziyaretinde bulunan Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, tüm polis teşkilatına başarı ve kolaylıklar diledi.AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, AK Parti Simav Kadın Kolları Başkanı Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ve Mali Müşavir Abdullah Emre Çetiner ile birlikte gerçekleştirilen kutlama ziyareti sonrasında, Simav Emniyet Müdürlüğü personeline günün anısına hediye dağıtımı yapıldı.Başkan Biçer, “Türk Polis Teşkilatı’nın 175’inci kuruluş yıl dönümü ve yeni atanan Emniyet Müdürü Onur Altındağ’a hayırlı olsun dileklerimizi iletmek adına İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ettik.

Onur Altındağ, Simav İlçe Emniyet Müdürü oldu

Kütahya’nın Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü vazifesine atanan Onur Altındağ görevine başladı.
Altındağ’a kutlama ziyaretinde bulunan Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, tüm polis teşkilatına başarı ve kolaylıklar diledi.
AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, AK Parti Simav Kadın Kolları Başkanı Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ve Mali Müşavir Abdullah Emre Çetiner ile birlikte gerçekleştirilen kutlama ziyareti sonrasında, Simav Emniyet Müdürlüğü personeline günün anısına hediye dağıtımı yapıldı.
Başkan Biçer, “Türk Polis Teşkilatı’nın 175’inci kuruluş yıl dönümü ve yeni atanan Emniyet Müdürü Onur Altındağ’a hayırlı olsun dileklerimizi iletmek adına İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ettik. Polis Haftasını kutladık. Gece gündüz hem güvenliğimiz için çalışan, hem de ihtiyaçlarımızı karşılayan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde başarılar ve sağlık diliyorum. ‘Polis Haftası’ vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.
Simav İlçe Emniyet Müdürü Onur Altındağ, ziyaretlerinden dolayı Başkan Biçer ve katılanlara teşekkür etti.

Onur Altındağ, Simav İlçe Emniyet Müdürü oldu

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Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
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