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  4. Op. Dr. Ahmet Dilber:” Liposuction uygulaması bir zayıflama yöntemi değildir”

Op. Dr. Ahmet Dilber:” Liposuction uygulaması bir zayıflama yöntemi değildir”

ADANA HABERLERİ  | 13.06.2020 09:46 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.

Op. Dr. Ahmet Dilber:” Liposuction uygulaması bir zayıflama yöntemi değildir”

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Dilber, liposuction uygulamasının bir zayıflama yöntemi olmadığını, yalnızca bölgesel incelme ve vücut hatlarının daha düzgün hale gelmesini sağlayan bir estetik operasyonu olduğunu söyledi.
Kilosu normal olan fakat vücudun belli bölgelerinde yağlanmalara sahip olan kişilerde, var olan fazla yağ dokusunun uzaklaştırılması ve vücuda daha iyi bir şekil kazandırılması için uygulanan cerrahi yöntemlere Liposuction ismi verildiğini hatırlatan Dr. Ahmet Dilber, halk arasında genellikle yağ aldırma olarak nitelenen liposuctionun geçmiş yıllardan günümüze en çok uygulanan estetik operasyonlardan biri olduğuna dikkat çekti. Bu uygulamanın özellikle karın, kalça, uyluk, bel, diz çevresi gibi bölgelerdeki inatçı yağlanmaların ve bölgesel fazlalıkların mevcut olduğu alanlara uygulandığını anlatan Dr. Dilber, “Her cerrahi operasyonda olduğu gibi bu işlemde de öncelikle bir uzman doktor görüşü gerekmektedir. Liposuction uygulaması bir zayıflama yöntemi değildir, yalnızca bölgesel incelmeyi ve vücut hatlarının daha düzgün hale gelmesini sağlayan bir yöntemdir. Eğer bölgesel dirençli yağlanmalar dışında bir kilo probleminiz varsa öncelikle kontrollü bir diyet ve spor programı uygulayarak kilo fazlanızdan kurtulmanız, bunun ardından diyetle uzaklaşmayan yağ fazlalıkları için bu yönteme başvurmanız daha uygun olacaktır” uyarısında bulundu.
Operasyondan sonra dikkat edilmesi gereken hususları da sıralayan Dr. Dilber, “Unutmamak gerekir ki bu uygulamayı yaptırmış olmanız tekrar kilo almayacağınız anlamına gelmemektedir. Tekrar kilo almamak için operasyon sonrası yaşam şekli, diyet ve egzersize önem vermek çok önemlidir. Eğer sık sık kilo alıp verme durumu mevcutsa uygulamanın başarıya ulaşması çok mümkün olmayacaktır.” İfadesini kullandı.

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