Op. Dr. Ayan: "Yeni doğan ve bebeklik döneminde şaşılık gerçekleşebiliyor. Aile fark edemiyor ilk 1 ay ve sonrası muayene periyodik olması gerekiyor. Göz taraması mutlaka bakılması gerekiyor"

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Ayan, yeni doğan bebeklerde ilk 1 ay içinde ve sonrasında yapılan periyodik göz muayenelerinin ileride yaşayabilecek göz sorunlarının tanı ve tedavisinde önemli bir tarama süreci olduğunu söyledi.

İlk göz muayenesinin ilk 1 ay içinde yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Ayan, "Bizler yeni doğan bebekleri ilk bir ay içinde görmek istiyoruz. Aile fark edemediği bazı göz problemleri olabiliyor. Sağlık Bakanlığımızın da uyguladığı bir göz tarama uygulaması var. Yeni doğanlarda göz gelişimi daha tamamlanmadığı için retinal damarlar gelişmiyor. Göz için de sorunlar oluşabiliyor. Erken doğan çocukları göz sağlığı konusunda iyi değerlendirmek gerekiyor. Normal doğanlarda göz sağlığında sorunlar olabiliyor. Bunlardan bazıları doğumsal katarakt ve glokom olabiliyor. Zamanında çözülmezse ilerde çocuklarda görme kayıpları olabiliyor. Bebeklik döneminde göz içi kanalı açılması durumu olabiliyor. Gözde sulanma, çapaklanma olabiliyor. En sık gördüğümüz problemler bunlar, Yeni doğan ve bebeklik döneminde şaşılık gerçekleşebiliyor. Aile fark edemiyor ilk 1 ay ve sonrası muayene periyodik olması gerekiyor. Göz taraması mutlaka bakılması gerekiyor. Yeni doğan ile birlikte şaşılık olabiliyor, burada erken dönem de cerrahi gerekebiliyor. Kaymalarda periyodik muayene ile gözlük tedavisi ile bazen tamamen düzeltebiliyor" dedi.

Op. Dr. Murat Ayan, "Burada iyi değerlendirme yapılması gerekiyor. Öncelik gözlük olmadığı takdirde cerrahi yöntem planlanabilir. Bu durum mutlaka erken dönem de takip edilmeli. Burada görmeyen göz öğrenemez ve tembel kalır. Erken dönemde tanısı konulan ve tedavi edilen pek çok bebeğin şimdi görebildiğini görmekteyiz. Bebekler görmediklerini anlatamaz, dışarıdan bakınca herhangi sorun gözükmeyebilir" diye konuştu.

