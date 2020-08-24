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Op. Dr. Bahadır: "Obezite ciddi bir sağlık sorunudur"

HATAY HABERLERİ  | 24.08.2020 12:25 | Son Güncelleme

İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op.

Op. Dr. Bahadır: "Obezite ciddi bir sağlık sorunudur"

İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halil Mert Bahadır, ciddi bir sağlık sorunu olan obezitenin ideal tedavisinin diyet ve egzersiz olduğunu, fakat bunu başaramayan kişilerde en etkili yöntemin obezite cerrahisi olacağını ifade etti.
Obezitenin tedavi edilmediğinde önemli sağlık sorunlarını da beraberinde getireceğini vurgulayan Op. Dr. Halil Mert Bahadır, “Çağımızın hastalığı olan obezite, tüm dünyada ve Türkiye’de bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Hazır ve işlenmiş gıda tüketimi, hareketsiz yaşam tarzı sebebiyle görülme sıklığı giderek artmaktadır. Başta tip 2 diyabet olmak üzere; hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, meme, prostat, jinekolojik sorunlar ve kalın bağırsak kanseri gelişmesinde obezite önemli bir risk faktörüdür. Safra taşı oluşumu, reflü, kısırlık, astım, uyku apnesi, kas eklem ağrıları gibi pek çok hastalığın ortaya çıkmasında rol oynar. Obezite tedavisinde ilk seçenek her zaman yaşam tarzı değişikliği yani diyet ve spordur. Bunu sağlayamayan veya tekrar kilo alan hastalarda mide botoksu ve mide balonu gibi cerrahi olmayan yöntemler veya en etkili kilo verme yöntemi olan obezite cerrahisi (tüp mide veya mini gastrik bypass ameliyatı) bilimsel kılavuzlar rehberliğinde bütün dünyada güvenle uygulanmaktadır. Biz kliniğimizde hastaya hangi tedavi yönteminin uygulanacağı; vücut kitle indeksi, obeziteye eşlik eden hastalıkları ve yeme alışkanlıklarına göre planlanmaktadır. Ameliyat sonrası dönemde psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist takibi ile kilo veriminin kalıcı olması sağlanır” dedi.

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