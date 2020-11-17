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Op. Dr. Baran: “Jinekolojik hastalıkların büyük bölümü laparoskopik cerrahi ile tedavi edilebilmektedir”

KONYA HABERLERİ  | 17.11.2020 13:28 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Op. Dr. Baran: “Jinekolojik hastalıkların büyük bölümü laparoskopik cerrahi ile tedavi edilebilmektedir”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ceyhan Baran, cerrahi tekniklerin geliştirilmesi ile 30 yıl önce laparoskopik olarak yapılamaz denilen operasyonların yapılabilir olduğunu belirterek jinekolojik hastalıkların büyük bölümünün laparoskopik cerrahi ile tedavi edilebildiğini söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ceyhan Baran, laparoskopik cerrahinin ne olduğunu ve hangi hastalıklarda nasıl yapıldığını anlattı. Laparoskopik cerrahinin, göbekten yapılan 1 santimetrelik kesi ile karın içerisinde iletilen teleskop sayesinde alınan görüntünün monitöre yansıtılması ile yapılan girişimler olduğunu aktaran Op. Dr. Ceyhan Baran, “Kullanılacak cerrahi aletler için göbek kesisine ilaveten hastalığın yerine göre, karın duvarına yapılan 2-4 adet 5 milimetrik kesiler yapılır. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ışığında, laparoskopik cerrahi tekniklerinin geliştirilmesi ile 30 yıl önce laparoskopik olarak yapılamaz denilen operasyonlar yapılabilir oldu. Yüksek çözünürlüklü ve 3 boyutlu görüntü ile işlem yapılabilmesi laparoskopiyi açık ameliyatlara nazaran avantajlı kılmaktadır. Jinekolojik hastalıkların büyük bölümü laparoskopik cerrahi ile tedavi edilebilmektedir. Serviks kanseri, rahim kanseri ve yumurtalık kanseri cerrahisinde kullanılan bu yöntem açık ameliyatlara göre oldukça fazla üstünlük içerir. Laparoskopik cerrahi üstünlükleri; ameliyatlarda daha az kanama, cerrahi sonrası daha az enfeksiyon, ameliyat sonrası daha az damar tıkanıklığı görülmesi, daha az hastanede kalış süresi, daha erken normal yaşantıya dönüş, minimal cerrahi yara izi, açık cerrahiye üstünlüğüdür” diye konuştu.

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