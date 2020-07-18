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Op. Dr. Bilen: “Sünnet deyip küçümsemeyin”

DENİZLİ HABERLERİ  | 18.07.2020 13:17 | Son Güncelleme

Denizli Özel Denipol Hastanesi’nde görevli Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.

Denizli Özel Denipol Hastanesi’nde görevli Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Mehmet Bilen yanlış bir sünnetin tüm hayatı olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti. Bilen, “Sünnet deyip küçümsemeyin. Sünnet pek çok cerrahi işlemden çok daha riskli” dedi.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte aileler, sünnetlik çağındaki çocukları için harekete geçerken, Denizli Özel Denipol Hastanesi’nde görevli Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Mehmet Bilen, sünnette yapılması gerekenler hakkında önemli uyarılarda bulundu. Sünnetin sanıldığı gibi basit bir işlem olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Bilen, aksine sünnetin çocuğun tüm hayatını etkileyecek önemli bir cerrahi müdahale olduğunu dile getirdi.

“Sünnet, uzman doktorlar müdahalesiyle yapılmalı”
Sünnetin, ciddiyetle ve hastane ortamında uzman doktorlar tarafından yapılması gerektiğini belirten Bilen, “Kesinlikle doktor tarafından yapılması gereken ailenin seçimine göre genel anestezi ya da lokal anestezi şeklinde yapılabilen, ameliyathane koşullarında, bu işi bilen kişiler tarafından yapılması gereken bir işlemdir. Sünnet deyip küçümsemeyin. Sünnet pek çok cerrahi işlemden çok daha büyük riskler içerir” şeklinde konuştu.

“Psikolojik sorun oluşturabilir”
Yanlış yapılan sünnetin, hem çocuk hem de ailesi açısından büyük sorunlara yol açabileceğini vurgulayan Bilen, “Yanlış sünnet pek çok sıkıntı oluşturabilir. Tekrar sünnet olmaktan, ucun daralmasına kadar pek çok sıkıntı içerir. Ama en önemlisi özellikle büyük çocuklarda tekrarlanan işlem psikolojik olarak ciddi yıkım oluşturur. Bunlardan olabildiğince uzak kalmak gerekir” dedi.

“Cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir”
Yanlış yapılan sünnetin ilerleyen yaşlarda cinsel problemlere de yol açabileceğini de hatırlatan Op. Dr. Cem Mehmet Bilen, "Derinin kısa bırakılması veya müdahale esnasında cinsel organın başına zarar verilmesi durumlarında çocuğun gelecekteki döneminde yaşayacağı cinsel hayatı da olumsuz etkilenir” diye açıkladı.
Op. Dr. Bilen, sünnetin 1 buçuk yaşından önce veya 7 yaşından sonra yapılmasının önerildiğini de sözlerine ekledi.

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