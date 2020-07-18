Op. Dr. Bilen: “Sünnet deyip küçümsemeyin”

Denizli Özel Denipol Hastanesi’nde görevli Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Mehmet Bilen yanlış bir sünnetin tüm hayatı olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti. Bilen, “Sünnet deyip küçümsemeyin. Sünnet pek çok cerrahi işlemden çok daha riskli” dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte aileler, sünnetlik çağındaki çocukları için harekete geçerken, Denizli Özel Denipol Hastanesi’nde görevli Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Mehmet Bilen, sünnette yapılması gerekenler hakkında önemli uyarılarda bulundu. Sünnetin sanıldığı gibi basit bir işlem olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Bilen, aksine sünnetin çocuğun tüm hayatını etkileyecek önemli bir cerrahi müdahale olduğunu dile getirdi.

“Sünnet, uzman doktorlar müdahalesiyle yapılmalı”

Sünnetin, ciddiyetle ve hastane ortamında uzman doktorlar tarafından yapılması gerektiğini belirten Bilen, “Kesinlikle doktor tarafından yapılması gereken ailenin seçimine göre genel anestezi ya da lokal anestezi şeklinde yapılabilen, ameliyathane koşullarında, bu işi bilen kişiler tarafından yapılması gereken bir işlemdir. Sünnet deyip küçümsemeyin. Sünnet pek çok cerrahi işlemden çok daha büyük riskler içerir” şeklinde konuştu.