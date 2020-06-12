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Op. Dr. Muhammet Dilber; ”Covid-19’un denizden bulaştığını gösteren bilimsel veri yok”

OSMANİYE HABERLERİ  | 12.06.2020 11:54 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.

Op. Dr. Muhammet Dilber; ”Covid-19’un denizden bulaştığını gösteren bilimsel veri yok”

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Muhammet Dilber, Covid-19 için denizlerden bulaş olduğuna dair hiçbir bilimsel veri olmadığını, belirterek “Bu virüsün sulardan bulaşma ihtimali sıfır olmamakla birlikte oldukça düşük olduğunu düşünüyoruz. Deniz suyunun oldukça tuzlu olması bu yapıdaki virüslerin bu ortamda uzun süre canlı kalamayacağını düşündürüyor” dedi.

Deniz ve havuzlar koronavirüs için riskli mi
Dünyada Covid-19 pandemisi tüm hızıyla sürerken, ülkemizde salgının yayılma hızının kısmen azalmasıyla birlikte bazı yasaklar ortadan kaldırıldı ve yeni normalleşme adımları atılmaya başlandı. Op. Dr Muhammet Dilber, yaz mevsiminin gelmesi ve deniz, havuz sezonunun da açılmasıyla birlikte herkesin cevabını en çok merak ettiği sorulardan birinin Covid-19 un buralardan bulaşma ihtimali olduğuna dikkat çekti.
Covid 19 da en sık bulaş yolunun yüzeylerde bulunan virüsün ellere, oradan da ağız, burun ve göz yoluyla vücuda bulaşması olduğunu anlatan Dr. Dilber, “Ayrıca öksüren aksıran kişilerin etrafa yaydığı damlacık yoluyla da bulaş olmaktadır. Covid-19 için denizlerden bulaş olduğuna dair hiçbir bilimsel veri yok. Bu virüsün sulardan bulaşma ihtimali sıfır olmamakla birlikte oldukça düşük olduğunu düşünüyoruz. Deniz suyunun oldukça tuzlu olması bu yapıdaki virüslerin bu ortamda uzun süre canlı kalamayacağını düşündürüyor. Havuzlarda ise klor ya da benzer dezenfektanların virüsün yapısını bozduğunu ve bu ortamlarda uzun süre virüsün yaşama şansının olmadığını biliyoruz. Burada en büyük risk sulardan ziyade şezlong, havuz kenarları gibi etraftaki ortak kullanım alanlarında taşyıcıların bıraktığı virüslerin temas sonrası bulaştırıcılığının olduğu unutulmamalıdır. Bu açıdan bakıldığında hem havuzların dezenfeksiyon kontrollerin hem de ortak kullanım alanlarının temizliğinin daha iyi bir şekilde yapılabileceğini düşündüğümüz otellerde bu riskin çok daha düşük, site havuzlarında ise kısmen daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Covid 19 da bulaştırıcılık açısından en büyük riskin hiçbir belirtisi olamayan dolayısıyla kendisinde virüsün bulunmadığını sanan insanların maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmemeleri nedeniyle ortaya çıkan bulaştırıcılık olduğunu vurgulayan Dr. Dilber, sözlerini şöyle tamamladı;
“Şayet bizler ortak kullanım alanlarında temaslardan mümkün olduğunca kaçınır, sosyal mesafe kuralına dikkat edersek ve suyun dışındaki vakitlerimizde maske kullanımını ihmal etmezsek deniz ve havuz kullanımında sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kurallara dikkat ettiğimniz sürece deniz ve havuz keyfinden mahrum kalmayacağımız bir yaz tatili geçireceğimiz hayal ediyor herkese iyi tatiller diliyorum”

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