Op. Dr. Özpınar: “Sarı nokta ömür boyu takibi gerektiren bir hastalıktır”

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, göz hastalığı olan ’sarı nokta’nın tedavisinin ardından ömür boyu takibi gerektirdiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, sarı nokta hastalığının hala ülkemizde ve dünyada önlenebilir körlük nedenlerinin başında geldiğini belirtti. Hastalığın temel olarak görmeden sorumlu retina ve makula bölgelerini etkilediğini ifade eden Op. Dr. Yavuz Özpınar, daha çok yaşla birlikte görülmesine rağmen her yaşta görülebileceğini anlattı.

“Ömür boyu takibi gerektiren bir hastalıktır”

Sarı nokta hastalığının erkek hastalarda, sağlıksız beslenme düzeni olan hastalarda ve diğer göz hastalıklarına sahip olan hastalarda daha sık görülebileceğini kaydeden Op. Dr. Özpınar, “Hastalığın tedavi yöntemleri daha yakın bir zamana kadar tedavisi yokken güncel tıpla birlikte göz arkasına, retina bölgesine lazer uygulanması, fotodinamik dediğimiz tedavilerin uygulanması, özellikle son 5 yıl içerisinde göz arkasında göz içi enjeksiyonların uygulanmasıyla başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Fakat hastaların şunu bilmesi gerekir ki sarı nokta hastalığı ömür boyu takibi gerektiren bir hastalıktır” ifadelerini kullandı.