Opel Corsa, 40’ıncı yılını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Opel, 1982 yılından bugüne 14 milyonun üzerinde satılan ve her nesliyle sınıfının referans modeli olmayı başaran Corsa’nın da 40’ıncı yılını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 160 yıldır yenilikleri herkes için ulaşılabilir kılan Opel, aynı zamanda en çok satan modellerinden olan Corsa’nın 40’ıncı yaş gününü de kutluyor.

Opel Corsa, 1982’de tanıtılmasıyla küçük otomobil sınıfında öne çıkarken, bugün gelinen noktada altıncı nesliyle her zamankinden daha fazla talep görüyor.

Corsa, geçen sene Almanya’nın “En Çok Satılan Kompakt Otomobili” ve “İngiltere'nin En Çok Satan Otomobili” olma başarısını göstermişti. 2020 Altın Direksiyon ödülünü Opel müzesine kazandıran Corsa-e, şimdiden dünya pazarındaki Corsa satışlarının yaklaşık 4'te 1'ini oluşturuyor.

- Başarı hikayesi Kadett ile başladı

Corsa'nın 1982'deki ilk çıkışından bu yana popülaritesini tam olarak anlatan Opel Kadett. Opel Kadett, 20. yüzyılın ikinci yarısında büyüdü, güçlendi ve her yeni versiyon ile kompakt sınıfa daha da yaklaştı. Bu gelişim hikayesi, Alman markanın giriş seviyesi modelinin altında bir boşluk yarattı.

Corsa ilk kez 1982 sonbaharında Zaragoza'da inşa edilen yeni otomobil fabrikasının üretim hattından çıktı ve kısa sürede Opel için en çok satan model olma yolunda ilerlemeye başladı. Üretilmeye başlandığı günden bugüne kadar geçen 40 yılda, çoğu Zaragoza ve Eisenach olmak üzere 14 milyonun üzerinde Corsa üretildi.

Bu başarının büyük bir kısmı, farklı Corsa nesillerinde tanıtılan ve daha önce sadece daha üst sınıf araçlarda sunulan sayısız üst düzey teknolojiden kaynaklanıyor.

ABS ve hava yastıkları gibi güvenlik ve destek sistemlerinin yanı sıra, 180 derece panaromik geri dönüş kamerası, trafik işareti tespit sistemi, aktif şerit takip sistemi ve Intelli-Lux LED® Matrix Farlar bunlardan sadece birkaçı. Corsa altıncı nesliyle geleceğe de ne kadar uygun olduğunu gösteriyor. 2019 yılından bu yana Opel Corsa-e ilk kez tamamen emisyonsuz sürüş sunuyor.

- Altı nesildir süren başarı hikayesi

Corsa A, sadece 3,62 metre uzunluğu ile oldukça kompakt boyutlara sahipti. Bir ralli otomobiline benzer şişkin çamurluk kemerleriyle dikkati çekiyordu. Baş tasarımcı Erhard Schnell, keskin hatlara sahip daha çok erkeklere hitap eden sportif kompakt bir otomobil yaratmıştı. 100 hp’lik Corsa GSi çok dikkati çekmişti ve ayrıca bir dizel versiyona da sahipti. İki kapılı hatchback ve sedan versiyonlara 1985 yılında popüler beş kapılı versiyon eklendi. Corsa A çok beğenildi ve 3,1 milyon adet ile en çok satan model olarak tarihe geçti.

İlk Corsa’nın yakalamış olduğu başarıya karşın Opel ikinci nesilde strateji değiştirdi ve Corsa’yı kadın kullanıcıların da sevgilisi olarak konumlandırma kararı aldı. Opel tasarım efsanesi Hideo Kodama; sevimli, çocuksu görünüme mükemmel şekilde uyan, çekici yuvarlak gözlü farlarıyla çok daha yumuşak hatlı bir Corsa yarattı. Corsa B, öncüsünden 10 santimetre daha uzun ve çok daha genişti. Ayrıca ABS, yan darbe koruması ve ön hava yastıkları dahil olmak üzere segmentine daha yüksek güvenlik standartları getirdi. Özel pazarlar için, hatchback dışında Opel yine bir sedan ve ayrıca station wagon ile bir pikap versiyonu da sundu. İkinci nesil Corsa, dünya genelinde başarılı oldu ve satışlar 4 milyonu aştı.

- Opel Corsa F ile 2019 yılında elektrikli versiyon tanıtıldı

Opel, altıncı nesil Corsa ile geleceğe güvenle göğüs germeye hazır olduğunu kanıtladı. 2019 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımı yapılan kompakt otomobilin en güncel nesli, ilk kez tamamen batarya elektrikli, emisyonsuz ulaşımı herkes için ulaşılabilir kılıyor. Opel, güncel Corsa ile kompakt otomobil segmentinde ilk kez Intelli-Lux LED Matrix Farı sunuyor.

Bunun dışında aktif acil frenleme sistemi ve yaya algılama işlevi ile önden çarpışma ikazı ile sürüşü daha da güvenli ve rahat hale getiren radar tabanlı uyarlanabilir hız kontrolü gibi çok sayıda ileri teknolojik sürüş destek sistemi bulunuyor. 4.06 metre uzunluğu ile beş koltuklu Corsa; yol tutuşu, yalın tasarımı ve pratik kullanım özellikleriyle örnek teşkil etmeye devam ediyor. Yeni Corsa daha fazla sürüş keyfi için daha direkt ve dinamik sürüş özellikleri sunuyor. Başarıya giden bu yol ile Şimşek logolu kompakt otomobil, sırasıyla Almanya ve İngiltere’de bir kez daha en popüler kompakt otomobil ve en çok satan otomobil modeli oldu.

En çok satan elektrikli model farklı şekillerde kullanıcıların dikkatini çekmeye ve gönlünü kazanmaya devam ediyor. Seri üretim Corsa-e, Almanya'da 2020 Altın Direksiyon ödülünü kazandı. Modifiye Corsa-e Rally ise motor sporlarında yüksek performansın dahi çevre ile uyumlu olabileceğini gözler önüne seriyor. Opel, sıfır emisyonlu kompakt otomobille 2021 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın ilk elektrikli tek marka ralli kupası olan ADAC Opel e-Rally Cup'ta yarışan ve böylece rallinin geleceğine yön veren elektrikli bir ralli aracı geliştiren ilk üretici olmayı da başardı.

