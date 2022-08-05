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Opel'de ağustos ayına özel teklifler

05.08.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Opel'de ağustos ayına özel teklifler

İSTANBUL (AA) - Opel, ağustos ayında binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, binek ve SUV modellerinde müşterilerine çeşitli olanaklar sunan Opel, ticari araç modellerinde 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi seçenekleri sunuyor.

Opel'in tasarımı, dijital kokpit özelliği ile Alman teknolojilerini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi yeni Opel Grandland ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Markanın hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkan modeli Mokka, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka'ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.

Opel'in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland'in bazı versiyonları, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. Opel'in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde ağustos ayına özel 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,49 faizli kredi seçeneği ve KOBİ'lere ek teklifler sunuyor.

Opel, ağustos ayında yeni kampanya olanaklarına ek olarak, farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Geniş ticari ürün gamı ve Alman teknolojisini çağdaş tasarımlarla buluşturduğu yeni binek modelleriyle Opel, ağustos ayında müşterilerini showroomlarına davet ediyor. Ayrıca Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor.

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