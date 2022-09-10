Opel'de sonbahara özel fırsatlar

İSTANBUL (AA) - Opel, eylül ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Opel Astra, 150 bin TL için; 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için; 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla 668 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel Grandland, 150 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 110 bin TL için, 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkânıyla 899 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 75 bin TL için; 15 ay vade, sıfır faizli kredi veya 100 bin TL için, 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 776 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka’ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.

Crossland, 75 bin TL için, 15 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 100 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 574 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 55 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 75 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 499 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde eylül ayına özel 75 bin TL için 15 ay vade, sıfır faizli kredi veya 100 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve KOBİ’lere sunduğu ek tekliflerle fark yaratıyor.

Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life’a, 488 bin 900 TL’den çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo’ya ise 381 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 509 bin 900 TL’den; Vivaro City Van ise 629 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ergonomik tasarımı, yenilikçi teknolojileri, üstün Alman mühendisliği ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life 834 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

