Opel'den ekim ayında binek ve ticari araçlarında sıfır faizli kredi imkanı

İSTANBUL (AA) - Opel Türkiye, ekim ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Opel Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, markanın cesur, yalın ve modern Alman tasarım öğelerini taşıyan, altıncı nesli ile yollardaki yerini alan yeni Opel Astra, otomatik şanzımanlı tüm versiyonları için 150 bin TL için, 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli de 668 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel’in SUV’daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkânıyla 899 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda alıcısını bekliyor. Mokka ise 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 794 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka’ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.

Opel’in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor.

En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 574 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 499 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde ekim ayına özel 120 bin TL için 12 ay vade sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve KOBİ’lere sunduğu ek tekliflerle fark yaratıyor.

Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life’a, 488 bin 900 TL’den, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo’ya ise 381 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 519 bin 900 TL’den, Vivaro City Van ise 634 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ergonomik tasarımı, yenilikçi teknolojileri, üstün Alman mühendisliği ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life 834 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, ekim ayında yeni kampanya olanaklarına ek olarak, birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Opel, ekim ayında müşterilerini showroom’larına davet ediyor. Ayrıca Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, yenilenen Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor.

