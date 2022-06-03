Opel'den haziranda uygun satın alma koşulları

İSTANBUL (AA) - Opel, haziran ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, Opel'in modern tasarımı, dijital kokpit özelliği ve Alman teknolojilerini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 200 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 809 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 738 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka'ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.

Opel'in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland'in bazı versiyonları, 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor.

En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 509 bin 700 TL'lik başlangıç fiyatıyla öne çıkıyor. Opel'in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 100 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 449 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Ayrıca ÖTV muafiyetinden faydalanabilen kişiler için cazip satın alma fiyatlarına sahip sınırlı stoktaki Corsa ve Crossland modelleri, bayilerde yeni sahiplerini bekliyor.

- KOBİ'lere ek çeşitli fırsatlar

"İşi Almanlara Bırakın" sloganıyla ticaride hayatı kolaylaştıran ve işinin profesyonellerine pragmatik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor.

Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde haziran ayına özel 100 bin TL için; 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği ve KOBİ'lere ek çeşitli fırsatlarla fark yaratıyor.

Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life'a, 441 bin 900 TL’den; çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'ya ise 342 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 479 bin 900 TL’den; Vivaro City Van ise 579 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life 749 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, haziran ayında yeni kampanya olanaklarına ek olarak; birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Geniş ticari ürün gamı ve üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturduğu yeni binek modelleriyle Opel, haziran ayında müşterilerini showroomlarına davet ediyor.

Ayrıca Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor.

