Opel'den mayıs ayında uygun satın alma koşulları

İSTANBUL (AA) - Opel, mayıs ayında da binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkan en yeni modeli Mokka, 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanıyla 689 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları yeni Opel Mokka'ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.

Opel'in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland'ın bazı versiyonları, 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle müşterilere sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 469 bin 700 TL'lik başlangıç fiyatıyla öne çıkıyor. Opel'in hatchback modeli Corsa, 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 379 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Ayrıca, ÖTV muafiyetinden faydalanabilen kişiler için cazip satın alma fiyatlarına sahip sınırlı stoktaki Corsa ve Crossland modelleri, bayilerde yeni sahiplerini bekliyor.

"İşi Almanlara bırakın" sloganıyla ticaride hayatı kolaylaştıran ve işinin profesyonellerine pragmatik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde mayıs ayına özel 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneği ve KOBİ'lere ek çeşitli fırsatlarla öne çıkıyor.

- Farklı ödeme çözümleri

Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life'a, 423 bin 900 TL'den; çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'ya ise 324 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 453 bin 900 TL'den; Vivaro City Van ise 544 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve detaylarıyla yeni Zafira Life 674 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, mayıs ayında yeni kampanya olanaklarına ek olarak, farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Geniş ticari ürün gamı ve Alman teknolojisini çağdaş tasarımlarla buluşturduğu yeni binek modelleriyle Opel, mayıs ayında müşterilerini showroom'larına davet ediyor. Ayrıca, Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor.

