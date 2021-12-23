Opel'e 2021 yılında çok sayıda ödül

İSTANBUL (AA) - Opel'in modelleri, 2021 yılında çok sayıda ödüle layık görüldü.
Şirket açıklamasına göre, Opel Vivaro-e'nin layık görüldüğü "2021 Yılının Uluslararası Vanı" ödülü ilkbaharda Opel'in Rüsselsheim'daki genel merkezinde yerini aldı. Bu ödül, en çok satan batarya elektrikli hafif ticari araç için bir ödüller dizisinin başlangıcı olmuştu. Vivaro-e, İngiltere'de "Yılın Elektrikli Vanı" seçildi ve sonrasında çok sayıda ödülün sahibi oldu. Opel'in Combo modeli ise hem içten yanmalı motor versiyonu hem de tamamen elektrikli versiyonu ile yıl boyunca Avrupa'da birçok ödülü Opel Müzesi'ne taşıdı.
Yeni Opel Mokka da 2021 yılının öne çıkan modellerinden biri oldu. Mokka'nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e, otomotiv endüstrisinin en ünlü ödüllerden biri olan "2021 Altın Direksiyon Ödülü"nü kazandı. Mokka, tasarımı, ileri teknolojiyi harmanlayan modern Alman SUV'si duruşuyla Top Gear dergisi tarafından "Yılın Tasarım Ödülü"ne layık görüldü. Mokka'nın görünümünün en önemli mimarı olan Opel Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams ise Automotive News Europe tarafından "Eurostar 2021" seçildi.
Bir grup idealist Opel mühendisi tarafından hayata geçirilen, batarya elektrikli Opel Manta GSe ElektroMOD, Fransa ve İspanya'da "Yılın Konsept Otomobili" seçilerek dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurtz, "Tüm bu ödüllerle gurur duyuyoruz. Bunlar Opel'in işine bağlılığını ve tutkusunu gözler önüne seriyor. Tüm ekibimiz tasarım ve mühendislik çalışmalarıyla, yollara harika otomobiller çıkardı. Hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 2021'de Opel'in kazandığı ödüller
Corsa
En İyi Filo Süper Minisi
Fleet World, İngiltere
Yılın Değerli Otomobili
News İngiltere Otomobil Ödülleri
Grandland X
Dubai’de Yılın SUV’u
Autos Community, Dubai
Insignia Grand Sport
Yılın İş Otomobili
Kilometers Entreprise, Fransa
En İyi Üst-Orta Sınıf Otomobil
Business Car Ödülleri, İngiltere
Manta GSe ElektroMOD
Yılın Konsept Otomobili
Car and Driver Magazine, İspanya
Yılın Konsept Otomobili
Automobile Ödülleri, Fransa
Mokka
Yılın Tasarımı
Top Gear, İngiltere
Mokka-e
2021 Altın Direksiyon
Auto Bild / Bild am Sonntag, Almanya
Zafira Life
2021 Grand Prix
Za Rulem, Rusya
Combo Cargo
2021 Altın Direksiyon “En İyi Ticari Araç”
Rusya
Yılın Vanı
Auto Express Yeni Otomobil Ödülleri, İngiltere
Yılın Küçük Vanı
Parkers Yeni Otomobil Ödülleri 2021, İngiltere
Yılın Küçük Ticari Vanı
Trade Van Driver Ödülleri, İngiltere
Hafif Van Ödülü
Company Van Today, İngiltere
Combo-e Cargo
Yılın Vanı
What Car? Ödülleri, İngiltere
Yılın Elektrikli Vanı
What Van? Ödülleri, İngiltere
Vivaro-e
Yılın Uluslararası Vanı
IVOTY
Yılın Vanı
Van Fleet World, İngiltere
Yılın En İyi Elektrikli Vanı
EV Fleet World, İngiltere
Yılın Elektrikli Vanı
Auto Express, İngiltere
Yılın Vanı
Company Van Today, İngiltere
Çevre Ödülü
Company Van Today, İngiltere
Yılın Orta Boy Vanı
What Van? Ödülleri, İngiltere
Vivaro-e HYDROGEN
Yılın Dikkat Çeken Vanı Ödülü
What Van? Ödülleri, İngiltere
Mark Adams
Eurostar 2021
Automotive News Avrupa
Vauxhall
Yılın Hafif Ticari Araç Üreticisi
GreenFleet Ödülleri, İngiltere
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