Opel'e 2021 yılında çok sayıda ödül

İSTANBUL (AA) - Opel'in modelleri, 2021 yılında çok sayıda ödüle layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Opel Vivaro-e'nin layık görüldüğü "2021 Yılının Uluslararası Vanı" ödülü ilkbaharda Opel'in Rüsselsheim'daki genel merkezinde yerini aldı. Bu ödül, en çok satan batarya elektrikli hafif ticari araç için bir ödüller dizisinin başlangıcı olmuştu. Vivaro-e, İngiltere'de "Yılın Elektrikli Vanı" seçildi ve sonrasında çok sayıda ödülün sahibi oldu. Opel'in Combo modeli ise hem içten yanmalı motor versiyonu hem de tamamen elektrikli versiyonu ile yıl boyunca Avrupa'da birçok ödülü Opel Müzesi'ne taşıdı.

Yeni Opel Mokka da 2021 yılının öne çıkan modellerinden biri oldu. Mokka'nın tamamen elektrikli versiyonu Mokka-e, otomotiv endüstrisinin en ünlü ödüllerden biri olan "2021 Altın Direksiyon Ödülü"nü kazandı. Mokka, tasarımı, ileri teknolojiyi harmanlayan modern Alman SUV'si duruşuyla Top Gear dergisi tarafından "Yılın Tasarım Ödülü"ne layık görüldü. Mokka'nın görünümünün en önemli mimarı olan Opel Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams ise Automotive News Europe tarafından "Eurostar 2021" seçildi.

Bir grup idealist Opel mühendisi tarafından hayata geçirilen, batarya elektrikli Opel Manta GSe ElektroMOD, Fransa ve İspanya'da "Yılın Konsept Otomobili" seçilerek dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurtz, "Tüm bu ödüllerle gurur duyuyoruz. Bunlar Opel'in işine bağlılığını ve tutkusunu gözler önüne seriyor. Tüm ekibimiz tasarım ve mühendislik çalışmalarıyla, yollara harika otomobiller çıkardı. Hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- 2021'de Opel'in kazandığı ödüller​​​​​​​

Corsa

En İyi Filo Süper Minisi

Fleet World, İngiltere

Yılın Değerli Otomobili

News İngiltere Otomobil Ödülleri

Grandland X

Dubai’de Yılın SUV’u

Autos Community, Dubai

Insignia Grand Sport

Yılın İş Otomobili

Kilometers Entreprise, Fransa

En İyi Üst-Orta Sınıf Otomobil

Business Car Ödülleri, İngiltere

Manta GSe ElektroMOD

Yılın Konsept Otomobili

Car and Driver Magazine, İspanya

Yılın Konsept Otomobili

Automobile Ödülleri, Fransa

Mokka

Yılın Tasarımı

Top Gear, İngiltere

Mokka-e

2021 Altın Direksiyon

Auto Bild / Bild am Sonntag, Almanya

Zafira Life

2021 Grand Prix

Za Rulem, Rusya

Combo Cargo

2021 Altın Direksiyon “En İyi Ticari Araç”

Rusya

Yılın Vanı

Auto Express Yeni Otomobil Ödülleri, İngiltere

Yılın Küçük Vanı

Parkers Yeni Otomobil Ödülleri 2021, İngiltere

Yılın Küçük Ticari Vanı

Trade Van Driver Ödülleri, İngiltere

Hafif Van Ödülü

Company Van Today, İngiltere

Combo-e Cargo

Yılın Vanı

What Car? Ödülleri, İngiltere

Yılın Elektrikli Vanı

What Van? Ödülleri, İngiltere

Vivaro-e

Yılın Uluslararası Vanı

IVOTY

Yılın Vanı

Van Fleet World, İngiltere

Yılın En İyi Elektrikli Vanı

EV Fleet World, İngiltere

Yılın Elektrikli Vanı

Auto Express, İngiltere

Yılın Vanı

Company Van Today, İngiltere

Çevre Ödülü

Company Van Today, İngiltere

Yılın Orta Boy Vanı

What Van? Ödülleri, İngiltere

Vivaro-e HYDROGEN

Yılın Dikkat Çeken Vanı Ödülü

What Van? Ödülleri, İngiltere

Mark Adams

Eurostar 2021

Automotive News Avrupa

Vauxhall

Yılın Hafif Ticari Araç Üreticisi

GreenFleet Ödülleri, İngiltere

